Piden no atrasar inspecciones

Los familiares y víctimas de la masacre El Mozote y lugares aledaños, han reaccionado complacidos por la decisión del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, de ordenado inspecciones en unidades de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), pero a pesar de la decisión judicial, las víctimas temen que el gobierno y el Ministerio de Defensa obstaculicen las inspecciones en los archivos militares que contienen información sobre la masacre perpetrada por el ejército en 1981.

Por esa razón, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote pidió al gobierno que permita a los especialistas archivistas realizar las inspecciones.

"Las víctimas hemos estado gestionando estos archivos desde los gobiernos anteriores, pero ellos siempre decían que no existían archivos y que la masacre no había sido planificada. Ahora esperamos que este gobierno no impida que estas personas (peritos) puedan revisarlos" expresó Oscar Leonel Tobar, presidente de la asociación.

La orden judicial implica inspecciones en los archivos de la Unidad de Relaciones Públicas y el Comité de Prensa de Prensa de la FAES, el Ministerio de Defensa, el Destacamento Militar número 4, el Estado Mayor Conjunto de la FAES, la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, la Brigada de Artillería, el Archivo General de la Nación y en la Fuerza Aérea.