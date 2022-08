Piden no dejar en el olvido a desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador

Familiares de víctimas de personas desaparecidas durante el conflicto armado conmemoraron la mañana de este martes 30 de agosto el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas.

Representantes de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador aseguraron que por años han solicitado a la Asamblea Legislativa que decreten el Día Nacional del Detenido Desaparecido, pero hasta la fecha no ha obtenido una respuesta.

“La importancia de establecer un día anualmente, para el detenido desaparecido radica en la búsqueda de una actitud más humana, que rescate la dignidad de nuestros familiares y de todas las víctimas de detenciones y desapariciones que ocurrieron en ocasión del conflicto armado”, dijo Mauricio Ovidio.

Aseguran, además, que durante el conflicto armado fueron detenidas y desaparecidas por el Estado salvadoreño aproximadamente 4,937 personas, “sin que hasta la fecha se hayan desarrollado esfuerzos sostenibles para dar con el paradero de las víctimas a pesar de la lucha permanente de las madres, padres, esposas, hijas quienes ya no volvieron a saber de su paradero”, mencionó Miguel Montenegro.

Los familiares de víctimas realizaron un acto de conmemoración y lo calificaron también como un gesto de resistencia. “Las heridas no han sido curadas. Recuerdo a mi hermano que está escrito su nombre y recogimos su cuerpo, no sabemos por qué razón lo asesinaron. Pero los desaparecidos es una herida que permanece. Nos resistimos a decir que queden en la impunidad, no queremos la impunidad”, mencionó un pastor que participó en el evento.