Piden nueva comisión de búsqueda

El congresista de Estados Unidos James McGovern y un grupo de familiares de desaparecidos durante el conflicto armado presentaron ayer al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, la propuesta de crear una nueva comisión de búsqueda de adultos desaparecidos durante el conflicto armado.El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Ábrego, explicó que esta propuesta fue presentada por primera vez en 2007, pero fue omitida por los gobiernos de turno. Según Ábrego, la comisión debe de ser una institución autónoma con facultades de investigación y sujeta a la obligación de los funcionarios de entregar información sobre el conflicto armado. Además, creen que debe de dotársele de equipo técnico científico adecuado para desarrollar la búsqueda de los desaparecidos, y así pueda dar atención psicológica a los familiares de las víctimas.“Este mecanismo no se ha creado, sino que se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas, pero para más personas adultas es un mecanismo que no existe en la actualidad”, dijo el técnico.El congresista McGovern aclaró que espera que la nueva comisión pueda ser financiada por el Gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos. Este último por su calidad de responsable del financiamiento de la guerra civil que vivió El Salvador.El político estadounidense anunció que solicitaría a Sánchez Cerén que ordene a la Fuerza Armada que desclasifique todos los documentos que datan de la época del conflicto armado. McGovern enfatizó que, a pesar de las omisiones del actual Gobierno en el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la Ley de Amnistía, el grupo de familiares de desaparecidos que presentó la propuesta tiene la esperanza de que la comisión pueda ser una realidad.“Si no creyera que esto es posible no estuviera acá... En general estoy muy emocionado, estamos con mucha expectativa de la reunión que vamos a tener con el presidente. Creo que él comprende lo que representa la gente que está en esta mesa y el tipo de heridas que traen”, dijo McGovern.En la comitiva de residentes en Estados Unidos que perdieron a sus padres en la guerra se encuentra Omar Corletto y Sara Aguilar, quienes al unísono hicieron un llamado al Gobierno salvadoreño para les ayude a conocer lo ocurrido con sus seres queridos.“No venimos a pedir compensación económica, no pedimos monumentos. Simplemente queremos saber dónde están los huesos de nuestros padres, para cerrar un capítulo, y empezar a construir una paz que no llega a este país todavía. Esto hay que lograrlo juntos”, declaró Corletto.Los familiares de las víctimas están siendo acompañados por la Fundación Ernesto Aquino en Estados Unidos. “Este no es el país que nosotros soñamos. Hay una orden de la Corte y una promesa de campaña que no se han cumplido”, agregó Corletto.