Piden nuevos diputados en discusión de ley de pensiones

Después de siete meses de haber sido conformada, la comisión ad hoc que estudiará una reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones tuvo ayer su primera sesión de trabajo y una de las peticiones que le fueron externadas es que ninguno de los miembros que formaron parte de la anterior reforma estén en la actual comisión.

Dicha petición fue expresada por el diputado Francis Zablah, quien dijo que para tener una nueva ley de pensiones "diferente" se tiene que tomar diferentes acciones.

"Para tener frutos diferentes hay diputados nuevos, hay diputados que no hemos votado por las reformas y creo que sería bueno que al no ha estado antes y le permitieran participar. Uno de los grandes problemas que siempre ha habido aquí es que siempre son los mismos los que están y que no dejan sus puestos y tampoco están por capacidad o porque brindarán buenas ideas", dijo Zablah.

La comisión ad hoc, que fue formada en marzo pasado, recibirá 14 expedientes que se encuentran en la Asamblea y según el presidente del Congreso, Mario Ponce lo que se pretende es crear una ley integral en el menor tiempo posible.

"No es que vamos a comenzar de cero, sino que van muy puntuales (en los artículos) la propuesta de reforma", dijo Ponce

Por su parte, el presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró ayer que se espera que con la nueva ley de pensiones se "amplíe el número de cotizantes, que beneficie a la gente y que sea sostenible, son objetivos muy puntuales que debemos de lograr con la nueva propuesta que someteremos a consideración", expresó el presidente.

Entre tanto, el ministro de trabajo, Rolando Castro, aseguró ayer que presentará una propuesta de reforma de pensiones, luego de que fuera una solicitud del presidente Bukele, según cologó un mensaje en sus redes sociales, luego de sostener ayer una reunión con representantes de la clase trabajadora.