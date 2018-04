Piden pasarela peatonal sobre una quebrada

Residentes en el final de la calle Quiñónez de Osorio, de barrio El Calvario, San Vicente, pidieron ayer a la alcaldía y a Gobernación que les construya una pasarela peatonal sobre la quebrada Baila Huevos, la cual durante la época de lluvias los deja aislados pues su caudal se incrementa.

Manifiestan que antes de la tormenta Ida, que causó estragos en 2009, contaban con un puente, pero fue arrasado por la fuerte correntada que traía piedras grandes, árboles y lodo, y desde entonces carecen de un paso adecuado.

“Yo he hecho un camino sobre la quebrada, pero eso queda como nada cuando vienen las lluvias. Esta quebrada es crecida, salimos y cuando venimos ya no podemos entrar, es necesario lazos cuando ya ha bajado la creciente, necesitamos que por favor nos hagan una pasarela. Los niños sufren y uno de anciano también, los niños deben mojarse para pasar cuando van para la escuela o a veces no los mandan por lo mismo”, comentó Concepción Palacios, una habitante.

Dijo que lamentan que hasta la fecha nadie se haya interesado por el riesgo que viven a diario, incluso cuando no tiene agua la quebrada, ya que una caída al intentar cruzar la hondonada podría ser peligrosa, quizá, consideró, porque no es de “importancia” el grupo de personas que viven ahí.

Las afectadas directas por la falta de una obra de paso seguro son siete familias, la mayoría integradas por varios miembros, y aunque dijeron no haber entregado un documento oficial sobre su problemática en la municipalidad, Palacios aseguró que el alcalde Medardo Hernández Lara conoce de cerca dicha situación.

Por su parte, Lara instó a los afectados a enviar una solicitud, ya que es el primer paso para iniciar trámites, pero que deberán hacerlo después del 1.º de mayo porque en estos momentos están cerrando cuentas por el traspaso de concejo plural.

Se ponen afligidos

Lucila del Carmen Lazo expresó: “Cuando vienen estas épocas (de lluvia) nos ponemos nerviosos, afligidos. Esta es la única entrada para nuestras casas, también está el otro lado, pero hay otra quebrada”.