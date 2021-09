Piden permiso del VMT para circular

Los autodenominados motocarretoneros de Puerto el Triunfo, choferes que han adecuado en la parte delantera de sus motos un armazón de madera techado y con asientos para el traslado de pasajeros, solicitan al Viceministerio de Transporte (VMT) que los incluya en el rubro de transporte de pasajeros.

Aseguraron, que por no contar con una autorización, la Policía les ha dado un ultimátum para que dejen de circular, lo que los dejaría sin su fuente laboral.

Son aproximadamente 35 motocarretones, en los que pueden viajar hasta seis personas, los que funcionan en Puerto El Triunfo y que se han convertido en un transporte habitual para la población porteña.

Una fuente del departamento de tránsito de la Policía, en Usulután, dijo que ese tipo de transporte no está autorizado y que incurre en la falta 80 del reglamento de tránsito. "No coinciden los datos del vehículo con los que consta en la tarjeta de circulación y procede el decomiso. No entran en las categoría de tricimoto o cuadrimotos porque esas son modificaciones no permitidas", dijo la fuente.