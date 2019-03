Piden prisión para exalcaldesa de San Sebastián Salitrillo por retención de cuotas laborales

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles ante el Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, la acusación formal contra la exalcaldesa de este municipio, Irma Mercedes Aguilar Ochoa, y el extesorero municipal, Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza.



Ambos fueron detenidos el lunes pasado, acusados de los delitos de apropiación y retención de cuotas laborales, en perjuicio de 58 empleados de la alcaldía, a quienes les descontaron cuotas de préstamos personales que luego no fueron entregadas a sus destinatarios.

El monto por el cual están siendo procesados asciende a $ 325,000, correspondientes a los meses de octubre de 2017 a marzo de 2018, cuando Aguilar Ochoa fungió como alcaldesa del municipio, bajo la bandera del FMLN, y Álvarez Mendoza fungió como tesorero.



Según las investigaciones, los empleados municipales adquirieron créditos personales con la caja de Crédito de Tenancingo, cuyas cuotas eran descontadas mensualmente de los salarios de los trabajadores y entregadas a la institución que les brindó el crédito.



Sin embargo, durante los meses señalados, la alcaldía ya no hizo la entrega de estos fondos a la caja de crédito, por lo que los empleados afectados cayeron en mora por la cantidad indicada.



El monto adeudado incluye los intereses generados por la falta de pago de las mensualidades. Debido a esto, la institución financiera comenzó a realizar los procesos de embargo contra los empleados, algunos de los cuales, incluso, ya fueron embargados por dicha situación, que no fue provocada por irresponsabilidad de los trabajadores.



Fuentes de la Fiscalía informaron que durante la audiencia inicial, la cual no ha sido programada, se solicitará al juzgado la detención provisional contra los dos imputados, mientras que el caso pase a la fase de instrucción.



Aguilar Ochoa y Álvarez Mendoza fueron capturados cuando salían del Juzgado de Instrucción de Chalchuapa, donde enfrentan otro proceso judicial por el mismo delito. La diferencia en este caso es por fondos ajenos en custodia correspondientes a cuotas de seguro social y AFP.



En este caso también está siendo procesada la exalcaldesa en funciones del municipio, Blanca Estela Cortez de Lima, quien culminó el periodo 2012-2015, luego que el exalcalde Francisco Castaneda asumiera como viceministro de educación.

El monto de dinero por el que son procesados los exfuncionarios municipales en este caso asciende a $136,200, informó la fuente.

Los tres imputados son procesados en libertad, luego que el Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo les otorgara medidas sustitutivas a la detención durante la audiencia inicial, celebrada en junio del año pasado.



En este caso, la Fiscalía también acusó al exalcalde Castaneda, pero durante la audiencia inicial los abogados del aún viceministro de educación alegaron que su defendido posee fuero por su cargo, por lo que la Fiscalía debería seguir otro trámite para procesarlo.



La audiencia preliminar de este caso estaba programada para el lunes pasado, pero fue reprogramada para el 1 de abril por el juez de instrucción de Chalchuapa.