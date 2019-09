Piden prisión para ligados a extorsión y homicidios en Centro Histórico

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ayer ante dos juzgados especializados de San Salvador a 133 supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las autoridades sostienen que los imputados controlaban la extorsión y cometían asesinatos en la capital de El Salvador.

Un representante de la Unidad de Vida de la FGR informó que presentó la acusación contra un grupo de 73 imputados en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador. La fiscalía los acusa de extorsionar a 40 comerciantes y cometer cinco homicidios en la zona.

"Estos básicamente operaban en el sector del Zurita, de San Salvador, y en la colonia 10 de octubre, de San Marcos. Su rubro principal era la extorsión, por medio de la intimidación tenían un control bastante grande de todos los negocios que operaban en esos sectores", dijo el fiscal.

El segundo grupo de 60 imputados fue acusado por la FGR en el Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador. Entre los imputados está Martín Montoya, dirigente de vendedores informales acusado de colaborar con la pandilla para extorsionar.

"Es variado lo que recolectaban en extorsión. Hemos encontrado desde cantidades pequeñas, desde los $10 mensuales, hasta cantidades mucho más altas que podríamos hablar de los $300 mensuales", explicó la fiscalía.

Montoya se defendió de las acusaciones mientras esperaba que el juzgado le informara los delitos que le imputan. "No es justo y no es verdad. Mi lucha no es andar haciendo dinero personalmente con ilícitos", dijo.

La FGR solicitó a los jueces que envíe a prisión a los imputados mientras recaba más pruebas.