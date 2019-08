Piden prohibir paso de carga pesada en Los Chorros

El diputado de ARENA Josué Godoy solicitó la aprobación de un recomendable dirigido al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el que se solicite la prohibición de todo paso de transporte pesado en la autopista Los Chorros.

De acuerdo con el legislador, la autopista Los Chorros se encuentra funcionando pero no al máximo de su capacidad instalada. "La carretera no tiene las condiciones adecuadas, en algunos tramos se hace más estrecha, en otros cambia de carril y el transporte pesado por temas de peso, de frenos, de vibraciones no puede pasar por esa carretera".

Godoy consideró que una vez la carretera esté funcionando al máximo de su capacidad se puede permitir el transporte de carga, pero siempre respetando los horarios para evitar que generen tráfico pesado.

Como rutas alternas para el transporte de carga pesada, el diputado propone que utilicen la ruta San Juan Opico-Quezaltepeque-bulevar Integración y también la carretera del Litoral.