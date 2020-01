Piden que cotizantes solteros del ISSS puedan incluir a un beneficiario

Los diputados de ARENA Josué Godoy y Marcela Villatoro presentaron ayer en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al artículo 2 de la Ley de Seguro Social (ISSS) para que los cotizantes que sean solteros puedan inscribir a un beneficiario con o sin lazos de consanguinidad.

Proponen agregar un inciso tercero al artículo 2 de la siguiente forma: "En el caso de los asegurados activos, que no estén casados ni acompañados y no tengan hijos, o con hijos en las edaddes no compredidas por ley, o que cuenten con personas que dependen económicamente del trabajador, podrán inscribir a una persona como beneficiaria, la cual gozará de los mismos derechos y préstaciones a que se refiere el inciso anterior ".

El beneficiario que inscriban tendría derecho a las prestaciones de salud y maternidad, al que igual que los cónyuges o compañeros de vida, que los viudos pensionados y que los hijos de los asegurados.

"En su mayoría las personas solteras no hacemos uso o no demandamos mucho el uso de medicamentos en el Seguro Social y que sí pudiésemos tener a un pariente, en este caso a un padre o una madre. También incluye que no tenga vínculo sanguineo porque creemos que si el cotizante es el que paga, él tiene derecho a elegir a quién puede darle ese beneficio, dijo el diputado Josué Godoy.

El año pasado la Asamblea aprobó ampliar hasta los 18 años de edad la atención para hijos de cotizantes a partir de marzo de 2020; sin embargo, las autoridades han dicho que requieren más tiempo para ejecutarla porque no cuentan con los fondos.

La diputada Villatoro dijo que están concientes que antes de aprobar esta reforma deben de llamar a l director del ISSS y al Ministro de Hacienda, para evitar hacer una reforma sin tener los recursos necesarios. Además, indicó que de llegarse a avalar podrían dar un tiempo al ISSS para que se prepare para atender a más beneficiarios.

La reforma entrará esta semana al pleno y pasará a estudio de la comisión de salud de la Asamblea. La aprobación requiere de 43 votos.