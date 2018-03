Piden que reabran puesto policial de col. Nueva Belén

Lee también

Habitantes de la colonia Nueva Belén, de la ciudad de San Miguel, expresaron a este medio sentirse preocupados porque desde noviembre de 2016 el puesto policial que se encontraba en una vivienda, a la entrada de la referida zona, fue cerrado y a partir de entonces no hay presencia policial en los alrededores.Celeste Melgar (nombre ficticio) denunció que en la colonia hay fuerte presencia de miembros de pandillas, por lo que considera importante que nuevamente abran el puesto policial que se encontraba operando ahí desde 2013.La mayoría de residentes afirma que cuando los agentes estaban en el puesto y patrullaban en los alrededores de la colonia no se veía mucha presencia de delincuentes, pero a finales de noviembre, cuando se enteraron de que los elementos de la PNC habían cerrado el puesto, comenzaron a llegar pandilleros y algunas vendedoras de frutas y dulces han tenido que retirarse del sector, porque las han extorsionado.“A las señoras les pedían $5 diarios, probablemente podrán decir que es muy poca la cantidad, pero esos $5 son la ganancia de ellas. En las noches ya no salimos porque los mareros salen a fumar marihuana, y claro que nos da miedo”, expresó el residente.Un grupo de señoras de la colonia, algunas de las cuales aseguraron pertenecer a la ADESCO, se quejó de la falta de seguridad, ya que la Nueva Belén es una colonia con bastante presencia de pandillas; aunque no necesariamente ocurren muertes violentas en ese sector, sí hay un grupo de terroristas que amedrenta a los pobladores.Niños, jóvenes y adultos viven con miedo de que los “muchachos” los priven de libertad y luego los asesinen. “Acá desde el más pequeño sabe quiénes son los que colaboran y los que son de la pandilla. Hoy ya no podemos salir a jugar con nuestros hijos porque nos da miedo que nos pidan dinero y nosotros no andemos, y así como está el país con tanta delincuencia, mejor evitamos”, manifestó una de las residentes.Se le consultó sobre la denuncia al jefe de Operaciones de la delegación migueleña, Dagoberto Marroquín, y expresó que la operatividad de la base policial en dicha colonia solo era presencia de policías, y que por el momento han cerrado ya que se encuentran haciendo una orientación del trabajo operativo en el terreno.Agregó que piensan ocupar el puesto policial para que elementos del Grupo de Tareas del Plan El Salvador Seguro (GTPS) se instalen en ese lugar.“La reacción del 911 es de inmediata, no hemos descuidado la colonia, lo que ocurre es que vamos a hacer una reestructuración en ese puesto”, aseguró el jefe policial, sin brindar detalles de cuándo implementarían esta medida.