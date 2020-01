Piden que sigan las clases por la tarde

Padres de familia del Centro Escolar Dolores Souza,en San Miguel, se encuentran preocupados porque el pasado 23 de enero fueron notificados que a partir del 2 de febrero, ya no habrán clases vespertinas, por lo que sus hijos pasarán a horario matutino.

"Acá la mayoría trabajamos en la mañana y nuestros hijos vienen por la tarde, ya que hasta al mediodía podemos venir a dejarlos y al salir de trabajar los venimos a traer. Nos están afectando porque nosotros no vamos a poder traerlos en la mañana y lo que nos tocará es sacarlos de acá", dijo Rosibel Chávez, madre de una estudiante del Centro Escolar Dolores Souza.

Otra madre de familia aseguró que desde que se enteró de que en dicho centro educativo ya no darían clases vespertinas, solicitó una reunión con el director de la institución y con encargados del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, (MINEDUCYT).

"Estamos reunidos acá y no nos vamos a ir hasta que nos escuchen. Los niños deben de ser importante para ellos y no es posible que no los estén tomando en cuenta", dijo otra madre.

Asimismo, se quejaron porque el centro educativo es pequeño y en las aulas hay hacinamiento. "Cómo van a caber los de la tarde en esas aulas, si anantes caben los de la mañana", comentó Patricia Ayala.

Ángel López, director del centro escolar dijo que la matrícula este año es de 490 estudiantes, de los cuales, 122 reciben sus clases por la tarde.