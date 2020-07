Piden recusación de peritos militares

Los querellantes en el proceso judicial por la masacre El Mozote expusieron ayer sus argumentos ante el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, por los que han solicitado la recusación de los dos peritos militares ofertados por la defensa para que participen en las inspecciones a la unidades militares de la Fuerza Armada que han sido autorizadas por dicho tribunal. Los defensores de los militares han solicitado al tribunal la toma de aceptación y juramentación de los peritos militares en situación de retiro, General Nelson Iván Zaldaña Araujo y mayor Oscar Alberto Quiteño Guevara.

La acusación particular sustenta su recurso en la hojas de servicio militar de cada uno de los peritos, con la cual buscan demostrar que ambos especialistas han tenido diferentes vínculos o han estado bajo la cadena de mando de algunos de los militares procesados. Según el querellante, David Morales, el perito Nelson Iván Zaldaña es compañero de promocion de al menos tres de los oficiales señalados por la masacre, entre ellos Mauricio Isaac Duke, Juan Ernesto Méndez Rodríguez y Roberto Alfonso Mendoza, este último ya no es procesado debido a que falleció. "Es evidente que tiene un interés y una afinidad con los imputados y eso no le permite ofrecer garantías de imparcialidad. Y en cuanto al otro militar Oscar Quiteño no se ha acreditado suficientemente si ofrece esas garantías", dijo Morales. El juez Urquilla, expresó que se tomará 48 horas o el plazo razonable para resolver el recurso y determinar si se recusa o no a los peritos.