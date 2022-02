Piden reforma en concesión de espectro radioeléctrico

La Asamblea Legislativa dio por recibida ayer una iniciativa procedente del ministerio de Economía para realizar reformas a la Ley de Telecomunicaciones, en lo referido al proceso para el otorgamiento de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico en el país.

La iniciativa, según el sello oficial con que fue publicada en el sitio web de la Asamblea, entró a la institución el 28 de enero. Sin embargo, no había sido incluida por la junta directiva en anteriores plenarias, sino hasta ayer, cuando se envió a la comisión de economía para su estudio.

Entre las reformas solicitadas por la ministra María Luisa Hayem se encuentra el modificar uno de los tres conceptos contemplados para la "no utilización de frecuencias". Actualmente, el primero de estos es: "la no prestación al usuario final o al público de un servicio de telecomunicaciones de acuerdo o de conformidad a las condiciones técnicas de cobertura establecidas en el contrato".

Luego, la modificación propuesta por el GOES implica que la "no utilización de frecuencias" pase a ser: "no realizar transmisiones electromagnéticas en el espectro radioeléctrico asignado, para la prestación al usuario final o al público de un servicio de telecomounicaciones, de conformidad a las condiciones y parámetros técnicos de la concesión otorgada".

La especificación que la reforma hace en cuanto a transmitir en el "espectro radioeléctrico asignado" va acompañado de reformas al artículo 15, en sus incisos 2 y 3, en los que, actualmente, se establece que la fragmentación de frecuencias deberán ser aprobadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), a partir del procedimiento establecido en la ley.

Con el cambio, la aprobación que deberá hacer la SIGET ya no será de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones. En estepunto, la ley dejará de ser precisa y se convertirá en ambigua, ya que la autorización de fragmentar la frecuencia dependerá de la "factibilidad técnica y jurídica" que estudie la SIGET.

Además, las reformas plantean modificar el artículo 80, y que para el proceso de concesión de la frecuencia, estas se realicen por concurso o por subasta; este último método, sin embargo, ha sido cuestionado ya que se cuestiona por dejar en desventaja a medios comunitarios.

Ante ello, legisladores consideraron importante vigilar la discusión de las reformas para cuidar la democratización del espectro radioeléctrico. "Debe haber una distribución democrática. Es importante que todas las voces, medios de todo tamaño tengan acceso y que las radios comunitarias deban estar protegidas", apuntó Claudia Ortiz (Vamos).