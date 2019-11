Piden reforma para obligar a registrar a usureros

A través de una reforma a la Ley Contra la Usura, los diputados de la fracción del FMLN buscan obligar a las personas o empresas que otorgan préstamos a que registren sus tasas interés en el Banco Central de Reserva (BCR), de lo contrario no podrán hacer efectivo los cobros cuando acudan a las instancias judiciales.

La diputada Margarita López dijo que por medio de la reforma al artículo 12 establecerán que cuando un usurero acuda a las instancias judiciales para obligar a los usuarios a hacer efectivo el título valor no podrán porque no han sido registrados en el BCR.

"La Ley Contra la Usura ya tiene contemplado que todos los que ofrecen créditos tienen que estar registrados en el BCR, cuando no son instituciones financieras, pero eso no se cumple. Entonces, como sabemos que estas personas a la hora de ofrecer el producto, el crédito en este caso, están al margen de la ley, los vamos hacer que lleguen (a registrarse) cuando quieran hacer efectivo un título valor, cuando quieran ir a un juzgado contra la persona. Ahí vamos a obligarlos", explicó la diputada.

La legisladora del FMLN indicó que hay muchos usureros que están al margen de la ley y no se registran para seguir cobrando tasas de interés altas. Hace unos meses, ABANSA reveló que los usureros prestan dinero a tasas de interés anual de hasta 13,564 %, cuando la Ley contra la Usura establece que no podrán ser mayor a 94.13 %

"La propuesta responde al clamor de la población. Recientemente tuvimos un foro en la Asamblea donde no hacían esta propuesta que hiciéramos reformas donde pusiéramos que cuando estas personas llegaran a hacer efectivo un título valor, ahí la instancia respectiva, decir: ‘bueno usted no puede hacer efectivo el título porque no está registrado en el BCR, y en este caso usted está cobrando altas tasas de interés, porque ese el actuar de estas personas’. Hacen uso de la ley para hacer efectivo un título valor pero no se van a registrar al BCR para decir cuál es la tasa de interés que ellos están cobrando", sostuvo.

La pieza de correspondencia con las reformas entrará en la sesión plenaria y pasará a estudio de la comisión financiera de la Asamblea.