Piden reformas que frenen la violencia política hacia mujeres

Cuatro propuestas de reformas presentaron diputadas del FMLN y de ARENA que persiguen que a las mujeres se les garantice el ejercicio libre de sus derechos políticos y que se erradique la violencia política hacia ellas.

Diputadas del FMLN, acompañadas de organizaciones sociales, propusieron reformas para la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer (LEIV), para la Ley de Partidos Políticos y a la Ley de Igualdad y Equidad para "habilitar el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres".

La diputada del FMLN, Dina Argueta, consideró las modificaciones importantes porque la participación de las mujeres en los ámbitos políticos no está garantizada.

Por su parte, la diputada de ARENA, Felissa Cristales, propuso reformar contenido en dos artículos de la LEIV: el primero es que se agregue un numeral más al artículo 8 en el que se defina qué es violencia política; la otra es agregar otro numeral al artículo 9 para que se definan las conductas que representan violencia política hacia las mujeres.

"Tenemos dos aspectos, tanto para las mujeres que se quieren incorporar a la política como candidatas, para que no se puedan violentar o excluir, que no se puedan adaptar las condiciones para que una mujer entre en política, y la segunda parte es que las mujeres en cargos públicos que a la hora de tomar decisiones no se nos pueda excluir y no se nos pueda amedrentar o que por la fuerza nos obliguen a tomar una decisión ", declaró la diputada de ARENA, quien días atrás dijo que la excluyeron del trabajo en la fracción.