Piden regular sonido de iglesias en residenciales

Por su salud mental, un habitante de la colonia Los Ángeles II, de Planes de Renderos, en Panchimalco, se ha visto en la obligación de abandonar en ciertos horarios su casa. Lleva más de tres años intentando lograr armonía en la intimidad de su hogar, pero no menos de tres iglesias evangélicas le han estado negando esa paz, sobre todo la que funciona a la par de su propiedad.

Por lo anterior, decidió interponer ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con la que busca reformar la Ley Marco de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas.

En la actualidad, el numeral III sobre las contravenciones referidas al medio ambiente de la mencionada ley establece, en el artículo 82, como contravención a la tranquilidad pública el hecho de realizar ruidos que perturben la tranquilidad cerca de hospitales, escuelas, servicios de emergencia y zonas residenciales.

"Perturbar el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública mediante ruidos por medio de volumen, persistentemente o reiterado en horas nocturnas", reza la ley. Sin embargo, la reforma que Camilo Melara solicita consiste en agregar que los ruidos no deben exceder lo 50 decibeles, que la medición de estos decibeles debe realizarse desde el lugar de la emisión de los ruidos, que se agrega la palabra "alto" a la par de la palabra "volumen", que especifique que la ley se aplique para cualquier zonas que no esté catalogada como comercial y cuando los ruidos provengan de parlantes, perifoneo o cualquier otro instrumento que supere los 50 decibeles.

Melara explicó que en la iglesia que funciona a la par de su vivienda se congregan no más de 15 personas, por lo que la primera instancia que agotó fue la Oficina de Convivencia Ciudadana de Panchimalco, a través de la cual logró un acuerdo para que no utilizaran parlantes cuando fueran menos de 80 los asistentes.

Luego de un año, sin embargo, no solo volvieron a subir el volumen, sino que la iglesia comenzó a realizar convivios todos los últimos sábados de mes hasta las 2 de la mañana. Y hace unos cinco meses llegó un nuevo pastor que subió el volumen aún más.

De martes a sábado, se vio obligado a dejar de disfrutar de la comodidad de su hogar entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Los sábados de convivio no regresaba sino hasta después de las 2 de la mañana, y los domingos salía antes de las 9 de la mañana y regresaba hasta después del mediodía.

"El CAM llegó a mi casa y, de oído, me dijo que el volumen que la iglesia tenía estaba bien. Él me dijo que él era pastor de una iglesia y que lo único que me quedaba era la resignación, porque esas eran cosas de Dios", recordó que le dijo un agente del CAM.

A través de un proceso conciliatorio en el Juzgado de Paz, ha logrado que al menos esta iglesia que funciona a la par de su casa baje el volumen, pero asegura que las otras siguen funcionando igual y afectando a otros vecinos que no se atreven a denunciar.

"Yo soy parte de una asociación de vecinos en Planes de Renderos, con los que he estado trabajando diferentes temas de medio ambiente y falta de agua, pero en esta cuestión no quieren involucrarse. No sé si es que la gente ya se resignó, ve que el Estado no funciona, piensa que va a perder el tiempo o qué, pero es como que han asumido una derrota. La espiritualidad es una cosa interna y personal. Vivir escuchando a la fuerza algo que uno no quiere escuchar genera psicosis, pero cuesta que eso se comprenda; no es una cosa loca lo que estoy pidiendo", anotó.