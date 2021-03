Piden remoción del director de Medicina Legal

Dos sindicatos del Órgano Judicial pidieron ayer la remoción del director interino del Instituto Medicina Legal (IML), Pedro Hernán Martínez por considerar que no cumple con su función profesional y por los abusos que comete con sus empleados.



Pidieron que el director interino sea removido de su cargo luego de cinco años e hicieron un llamado a los magistrados Óscar Armando Pineda Navas presidente de la CSJ y magistrado de la Sala de lo Constitucional, Doris Luz Rivas Galindo y Leonardo Ramírez Murcia magistrados de la Sala de lo Penal, a tomar acciones al respecto.



“Les pedimos a los magistrados que tomen acciones concretas, nosotros ya elevamos una nota a corte plena que si ellos no toman acciones en el IML vendrán las acciones que corresponden”, aclaró Óscar Arturo Pin del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITOJ).



El sindicalista dijo que el doctor Pedro Hernán Martínez director interino del IML tiene a magistrados que lo protegen ya que consideran que ha mostrado incapacidad en dicha institución y que no se han tomado acciones al respecto. Aclaró que ve una notoria incapacidad del director interino y que no sabe solucionar problemas.

“Basta ya de arbitrariedades, de tráfico de influencias de estar manipulando a tanta gente aquí para que los magistrados se comporten de esa forma obviando de que hay un verdadero problema”, aclaró.



Por su parte, José Camilo Díaz secretario del Sindicato de Empleados y Empleadas del Órgano Judicial (SEOJ), denunció las conductas delictivas de misoginia, acoso laboral, revictimización, violencia psicológica, emocional, institucional, laboral y expresiones de violencia, discrimiación y marginación laboral cometidas por el director interino Pedro Martínez, Alfredo Adolfo Romero, jefe del Departamento de Patología Forense y Ernesto Rodríguez Cornejo, jefe del Departamento Jurídico.



Además, aclaró que los magistrados antes mencionados ya están enterados de la situación y quieren la remoción inmediata del titular del IML, “lo que nosotros queremos como sindicato es que desde este momento sea sacado del Instituto de Medicina Legal el director interino que lleva más de cuatro años de interino cuando eso es ilegal”, denunció Díaz.

