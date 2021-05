Piden renuncia a empleados en Alcaldía de San Salvador 

Un documento firmado por el coronel Luis Alberto Vega, director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM) solicita la renuncia de todos los agentes que iniciaron labores en el periodo 2018-2021 en el que la alcaldía estuvo en manos de la administración de Ernesto Muyshondt.

Dos agentes del CAM confirmaron la autenticidad del documento y aseguran que los jefes se han encargado de distribuirlo entre los agentes, así como de tratar de convencerlos para que firmen.

“No conozco los motivos y hasta yo que no soy de ese período estaba pensando que ojalá no nos quiten el trabajo a todos.Yo creo que van dañar a muchas familias, quiérase o no dependen de lo que ganan acá”, aseguró un agente, quien solicitó anonimato por miedo a perder su trabajo.

Además, empleados administrativos denunciaron, también que la administración de Mario Durán les llevó cartas de renuncia para que firmaran.

La Prensa Gráfica intentó consultar al alcalde, quien hoy sostuvo una reunión con el Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Sin embargo, cuando supo que se le buscaba, esquivó dar una respuesta.