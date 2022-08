Piden reparar calle a cantón La Reforma

Habitantes del cantón La Reforma, en Moncagua, San Miguel, pidieron a la alcaldía que repare la calle de acceso a la comunidad la cual se arruina en cada época de lluvias.

José Ortez, habitante del cantón, afirmó que hace aproximadamente dos meses, la alcaldía depósito balastre, pero fue arrastrado por las lluvias. "Aquí no tienen que venir a tirar arena u otro material, lo que se debe hacer es pavimentar, el tramo es pequeño, no creo que la alcaldía no pueda hacerlo", comentó Ortez.

Sobre la petición de los pobladores, el alcalde de Moncagua, Adilio Torres, manifestó que hay un proyecto para solventar el problema, pero que daría inicio cuando deje de llover.

"Estamos viendo hacia donde dirigir el agua de las cunetas, porque si se hace mal está se iría a las casas cercanas y las inundaría", dijo el funcionario. Agregó que el proyecto requiere de una inversión de $27,000.