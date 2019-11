Piden reparar calle a hacienda Primavera

Los habitantes de la colonia Hacienda Primavera del cantón Dos Quebradas, en el municipio de San Vicente, pidieron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que les reparen la calle principal y otra vía aledaña que es utilizada para sacar cultivos de la zona.

Aseguran que es un kilómetro y medio de la calle principal y similar distancia de la alterna, la que urge que les reparen, porque incluso aseguran que ya se les dificulta a los camiones entrar al lugar para transportar lo cosechado.

"En la calle interna ya no pueden entrar los camiones para sacar la caña de azúcar y otros cultivos porque no se puede circular bien, ya que no sirve la calle. Las personas han tenido que sacar las cosechas por otras partes e incluso han sacado los cultivos a pie", dijo Luis Tobar Umaña, habitante de la zona.

El problema aseguran que viene desde hace varios años y que lo más cerca que han reparado en el sector es en la Urbanización Flores, donde intervinieron aproximadamente 100 metros, en camino que conduce a un turicentro.

La falta de reparación de las calles ha provocado que con las intensas lluvias se comience a dañar las bases de una pasarela que fue construida por una organización hace dos años.

"Como no hay cuneta el agua se acumula, se inunda y hay un estanque, por lo que hay contaminación en el agua y es un riesgo para la salud", dijo el vecino.

Los pobladores de la zona indicaron que a mediados del mes pasado acudieron a la gobernación de San Vicente con una carta en la que iban plasmadas sus peticiones hacia el titular del MOP y al presidente de la República, Nayib Bukele, respecto a la reparación de la calle, pero hasta la fecha no han recibido respuesta sobre si van a trabajar en esa vía.

"Entendemos que hay problemas que requieren prioridad como la cárcava que se formó en la Santa Lucía (San Salvador), pero esa petición se la hicimos antes de que ese problema ocurriera", indicó el habitante del sector.

Algunos representantes de gobernación de San Vicente les expresaron que la carta ya fue enviada y que están a la espera de una respuesta a sus peticiones.

Los vecinos de la colonia indicaron que al menos en 40 años, nunca han sido reparadas las calles, por lo que esperan que el MOP efectúe los trabajos.