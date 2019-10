Piden reparar calles de la Puerta El Sol

Los habitantes de la colonia Puerta El Sol de la ciudad de Usulután manifestaron su descontento por el mal estado de las calles y aseguran que desde hace varios años el problema ha ido incrementando sin que la municipalidad haga algo al respecto.

"Aquí ningún alcalde se ha preocupado por nosotros y tengo 15 años de vivir en este sector y nadie se ha preocupado por nosotros", dijo Elizabeth Argueta, habitante del sector.

La mujer manifestó que hace varios meses la municipalidad construyó unas cunetas, sin embargo, ya se encuentran deterioradas.

El mal estado de las calles no solo afecta a los vehículos que tienen que transitar despacio para no sufrir desperfectos mecánicos, sino que también para los peatones, quienes ya han sufrido caídas, sobre todo los mayores de edad y niños.

La decepción de los vecinos es tal, que aseguran que antes había una directiva comunal, pero dejaron de organizarse y pedirle a la alcaldía ayuda al no obtener respuesta positiva.

"Aquí ya ni se reúnen los líderes comunales, ya no hay y es por lo mismo, porque ya estamos cansados de que no nos ayuden y las reuniones son por gusto", dijo un habitante que no quiso ser identificado.