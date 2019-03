Piden reparar la calle a El Pichiche

Habitantes de El Pichiche y de San José de la Montaña, del municipio de Zacatecoluca, La Paz, denunciaron el mal estado del tramo final de la calle de acceso hacia sus comunidades y pidieron al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) que la repare antes de la llegada de la época lluviosa.

De acuerdo con los afectados, el deterioro de la calle es un grave problema para ellos, ya que el transporte se les dificulta porque los vehículos no pueden transitar por esa vía.

"Hay hoyos de todo tamaño, y esto es ahorita, no me quiero imaginar cómo se va a poner esa calle si no la reparan antes (de) que empiece a llover. Entonces sí nos vamos a quedar incomunicados, porque ningún carro va a querer bajar hasta aquí", afirmó Rosa Hernández, residente de la zona.

Según lugareños, al menos unos cuatro kilómetros de la calle están arruinados desde 2018 a causa de lluvias e inundaciones en el sector, que se ubica en la zona baja del municipio, junto a manglares y al estero Jaltepeque.

"La calle es larga, son más de 17 kilómetros desde la carretera del Litoral, pero allá arriba está bonita. De nosotros se han olvidado", agregó Hernández.