Piden retirar caracter "de utilidad pública" a FUSADES

Las diputadas por Nuevas Ideas, Marcela Pineda y Alexia Rivas presentaron esta mañana ante el ministerio de Hacienda una petición para que a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) le sea retirado su caracter de utilidad pública.

Dicho caracter, establecido en el articulo 7 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, se refiere a aquella actividad, bien o servicio que es de beneficio o interés colectivo, ya sea para los ciudadanos de un país o a mayor escala, para la humanidad en su conjunto.

En el artículo se menciona que "las asociaciones y fundaciones podrán ser declaradas de utilidad pública, previa calificación de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. La declaración de utilidad pública podrá ser revocada en cualquier momento, si los motivos por los cuales fue concedida llegaren a desaparecer."

Según Pineda presentaron la petición para que Hacienda verifique si ha cumplido con este requisito.

"Cuando el ministerio de Hacienda le da el carácter de utilidad pública a una fundación significa que los miembros de una institución no pueden generar lucro", mencionó la legisladora.

Sobre la petición, la fundación hasta el cierre de esta nota todavía no había presentado una postura oficial, aunque se conoció que en horas de la tarde será dada una conferencia de prensa sobre el tema.

En febrero pasado, FUSADES fue reconocida como uno de los centros de pensamiento más influyentes de la región y el número uno de El Salvador, según el “Global Go To Think Tank Index Report 2020” realizado por el Programa de Centros de Pensamiento y Sociedad Civil de la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos.



En total 11,175 centros de pensamiento fueron evaluados en el ranking en el que FUSADES fue incluido en el 12º lugar —de 84—, de Centro y Suramérica.