Piden sancionar a la OACI del MAG por no entregar información

La Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA) ha pedido al Instituto de Acceso a la Información Pública el inicio de un proceso sancionatorio en contra de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones (OACI) del Ministerio de Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por no entregar requerimientos de información sobre las compras hechas por la cartera durante la emergencia por covid-19, así como de las compras en años anteriores .

En julio pasado, TRACODA solicitó el listado de compras, copia de las órdenes de compra y las consultorías contratadas. La oficina de acceso a información comunicó que la OACI no respondió al requerimiento porque debido a la covid-19 estaban saturados y no contaban con todo el personal; por lo que la información sería enviada después.

La organización realizó una nueva solicitud de información semanas después. La respuesta fue similar. "Han pasado dos meses más o menos, y la información no se recibe, considerando que ellos se habían comprometido a enviarla posteriormente, y que la ley es clara en que esa información es oficiosa, creemos que vale la pena sentar un precedente y por eso se solicitó un proceso administrativo sancionatorio al director de la OACI", indicó Eduardo Palomo, presidente de TRACODA.

La asociación considera que el funcionario ha cometido una infracción grave por no entregar información sin causa justificada, según el artículo 76 de la Ley de Acceso a Información Pública. La petición es que le sancione por cada una de las peticiones que no respondió. La multa en estos casos oscila entre los $6,000 y $12,000, apuntó Palomo. La petición fue presentada esta semana y hasta ayer no había sido admitida.