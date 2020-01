Piden señalizar la col. Milagro de La Paz

Pobladores y automovilistas de la colonia Milagro de La Paz en San Miguel, solicitan al Viceministerio de Trasporte (VMT) que señalice la calle principal de la referida colonia.

"Ya hemos solicitado que señalicen esta colonia, ya que los vehículos se estacionan en los dos lados y esta es un calle de dos carriles, se hace un gran tráfico en la zona y hasta se corre el riesgo de que nos arrollen", dijo la habitante de la colonia, Deysi Amaya.

Otro residente dijo que en esa intersección, los conductores no respetan la prohibición del VMT, ya que manejan a excesiva velocidad y realizan giros indebidos.

"Acá no hay altos, no sabemos quien tiene que hacerlo y varios accidentes han ocurrido. La calle es angosta y hay que ver la manera de no pegarle a los carros que están estacionados a los lados", señaló Óscar Reyes ante la falta de señalización básica en el lugar.

Al respecto, el delegado del VMT de San Miguel, Leonel Díaz, aseguró que la propuesta ya la hicieron a las autoridades centrales, por lo que esperan que en los próximos meses coloquen altos, túmulos, límites de velocidad y ejes preferenciales.

"Este año se hará, ya que anteriormente no se había hecho por problemas presupuestarios, pero la propuesta ya la tenemos. Esa calle se va señalizar y también se verá lo de unas canaletas, porque que cuando llueve se inunda", expresó el delegado del VMT.