Piden señalizar túmulos en avenida

Cuatro túmulos fueron construidos recientemente en diferentes tramos de la 6ª avenida sur, en el barrio Analco de Zacatecoluca, la cual fue pavimentada el mes pasado por la Dirección de Obras (DOM).

Estos túmulos sustituyen a otros que habían antes y que fueron destruidos junto con la calle antigua.

Según los habitantes del barrio, los túmulos eran necesarios y fue una buena decisión de las autoridades de la DOM volverlos a construir; no obstante, dijeron que ahora es necesario que los señalicen, ya que muchos automovilistas no los ven y no reducen la velocidad lo que podría provocar accidentes.

"Esta calle es muy importante porque es una vía alterna para no pasar por el centro de la ciudad. Muchos vehículos pasan por aquí a diario y deberían de pintar los túmulos porque a cada rato pasan los carros golpeándose, más que todo en la noche que la visibilidad se reduce, por eso pedimos que los vengan a señalizar para que quede terminada la obra ya que tanto tiempo que se tardaron en realizarla" dijo Miguel Jímenez, un poblador.

Al respecto, trabajadores de la DOM manifestaron que no han pintado los túmulos porque los acababan de terminar, pero que "tal vez la otra semana los pintarían para que la pintura agarre bien", expresaron.