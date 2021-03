Piden vigilancia más estricta sobre vacunados

La vacuna creada en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca y la universidad de Oxford, y que se está aplicando al personal de primera y segunda línea en el país, es segura afirman los especialistas en infectología Iván Solado y Jorge Panameño.

Ambos profesionales indican que hasta el momento no hay un sustento científico que lleve a suspender su uso.

El doctor Jorge Panameño señala que, "lo que debemos hacer es una vigilancia más estricta, cercana, sobre los probables efectos adversos que pueden generar".

Para evitar especulaciones el profesional señala que es clave que las autoridades de salud transparenten datos cuanto antes, "que nos cuenten cuántas vacunas han colocado y los efectos colaterales que han registrado para que la población no tenga miedo", dijo.

Tomando como referencia datos internacionales, Panameño indica que de momento no hay una base científica para suspender la vacunación, "es importante entender que la magnitud del fenómeno descrito no llega a tener las características como para dejar de usar esta vacuna porque es poca la información que fluye, y comparado con un poco más de 11 millones de dosis aplicadas, la cifra de afectados no es como para parar la vacunación", dice.

Por su parte, el doctor Iván Solano, coincide en que hay pocos datos para decidir, "en países escandinavos se ha suspendido la aplicación de vacunas AstraZeneca pero el comité de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos ha declarado y dicen que al momento no pueden, por la poca data que hay, asumir de que este tipo de eventos esté asociado a la vacuna".

Solano explica que el beneficio de vacunarse sigue siendo más, "hay que vacunarse, no se puede generar miedo; el riesgo de que ocurra ese evento, o cualquier otro evento secundario, es mucho menor que el beneficio de vacunarse", detalla.

Jorge Panameño, invitó a las autoridades de salud a hacer públicos los datos de vacunas aplicadas y la cantidad de efectos adversos que se han dado para evitar que las personas se nieguen a vacunarse sin tener un sustento científico, "respecto a esta situación no han brindado una posición oficial y eso puede causar preocupación", dijo.