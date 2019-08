"Piedra" no descarta volver a la política nuevamente

El haber enfrentado un proceso judicial, que lo llevó a permanecer en la cárcel durante dos años, no ha impedido a Miguel Ángel Jaime Rivas, exalcalde de Usulután, pensar nuevamente en involucrarse en política. A pesar de que llegó al juicio por haberse reunido con pandilleros, para pedirles apoyo en las elecciones de 2015, las cuales ganó bajo la bandera de GANA, por una diferencia de 5,000 votos aproximadamente, no descarta la oportunidad de luchar por un cargo público.

"Yo digo que puede haber una opción (en política) y la gente, desde que yo salí con medidas (sustitutivas al arresto), me ha tomado como una víctima, como lo soy; por lo que hay que esperar una oportunidad, porque Dios va a decidir qué es lo que quiere de mí", expresó Jaime, quien el 1.º de agosto salió libre bajo medidas, ya que se cumplieron los dos años de permanencia en la cárcel y no había sido juzgado aún.

"Piedra" como popularmente es conocido, manifestó que los funcionarios están expuestos a reunirse con cualquier persona.

"Me podría haber reunido con mil personas y siempre eso lo hacemos, lo hacemos todos los funcionarios, me tenía que reunir con toda la gente, ayudar a toda la gente, lastimosamente se tomó de otra forma; Dios me dio esa fortaleza para nunca llorar y siempre le pedí a él", fueron las palabras de Jaime al conocer el fallo; quien dijo que lo que más lamenta son los dos años en la cárcel sin disfrutar junto con su familia.

Jaime fue absuelto del delito de peculado, pero fue condenado a tres años por agrupaciones ilícitas (sustituidos por trabajos de utilidad pública); el cual fue cambiado en su tipificación por el juez de Sentencia de San Miguel, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por organizaciones terroristas.

La FGR informó que apelará la resolución, ya que no está conforme con el cambio de tipificación, ni con que el juez lo haya absuelto de peculado.