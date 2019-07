"Piedra" queda libre con control electrónico

Miguel Ángel Jaime, excalde de Usulután a quien conocen en su entorno como "Piedra", fue dejado en libertad mientras sigue el proceso en su contra por organizaciones terroristas y peculado, informaron ayer el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el reporte, Jaime quedó en libertad el 1.º de julio luego de que el pasado 20 de junio cumplió dos años de encontrarse detenido en el centro penal de Metapán (Santa Ana).

"Quedó en libertad porque se le cumplió el plazo de dos años. Tenemos que hacer lo que la ley establece y en este caso no había sido condenado y se cumplieron los dos años, por lo que no lo podemos mantener detenido. Aunque la Fiscalía apele, no se puede volver a capturar hasta que la sentencia agarre firmeza", detalló el secretario del tribunal.

Al exalcalde le decretaron medidas sustitutivas a la detención, por lo que debe usar un brazalete electrónico, presentarse cada 15 días a firmar al Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, no cambiar de domicilio, acudir al llamado de las autoridades y tiene prohibido reunirse o comunicarse con pandilleros o personas relacionadas con el caso.

El juzgado informó que 60 % de procesados en el mismo caso se encuentra en libertad, incluyendo al exadministrador de los mercados de Usulután José Cortez.

La Fiscalía determinó que Jaime entregaba $2,000 mensuales a una pandilla con fondos obtenidos de impuestos a vendedores, pagando favores por votos recibidos en 2015.