Pintor de Atiquizaya dedica obras a la mujer

César Armando Ortíz, mejor conocido como "Ave Fénix", es un talentoso artista de Atiquizaya, en Ahuachapán, que destaca en la poesía, pintura, decoración y todo lo relacionado a las artes plásticas.

Ortíz se graduó de la carrera de artes plásticas, posee una licenciatura en sociología, un profesorado en educación física y en estudios sociales y además, imparte clases de educación artística.

Este artista aseguró que su pasión por las artes comenzó desde la niñez y que "afortunadamente" siempre fue apoyado por sus padres. Sin embargo, aseguró que no fue fácil destacar en el ámbito artístico debido a los "estereotipos de la sociedad, se nos ha enseñado que los niños tienen que jugar fútbol, no pintar, no decorar, no hacer esas cosas que a mi me apasionaban", manifestó.

Reveló que el inicio de su carrera fue difícil pero que logró vencer todos los estigmas. "Nunca olvidaré ese 19 de septiembre de 1982 cuando mi mamá me regaló una caja de témperas, dos pinceles y un tecomate, y me dijo: ‘hijo decoralo’, yo siento que ahí me dio el aval para iniciar en este maravilloso mundo porque sabía que esto era lo que me gustaba", expresó.

Y aunque aseguró que le gustan todas las manifestaciones del arte, ha logrado destacar con sus pinturas. Actualmente posee una colección de 20 piezas dedicadas a la labor y vida de la mujer, y no descarta la posibilidad de agregar cinco obras para finalizar esa colección.

Según Ortíz, la iniciativa surgió hace más de cinco años tras ser diagnosticado con lupus y convivir en las consultas con mujeres que padecían esta enfermedad. Aseguró que en ese momento entendió su diario vivir.

Dedicación. César trata de transmitirle a sus alumnos el deseo por destacar con obras creativas y de mucho valor artístico.

Además, aseguró que se inspiró en la educación que recibió de su mamá, por lo que decidió retratar las diferentes problemáticas y situaciones de la mujer.

"Todo inició con la obra ‘no te rindas, mi amor’, dedicada a aquellas mujeres que luchan día a día con enfermedades como el cáncer y que están sometidas a quimioterapias. También va enfocada para que la mujer cuide de ella misma, de su salud, y no piense solo en los hijos y demás familia", explicó el pintor.

Cada obra representa una situación social o familiar de la mujer, dentro de las temáticas denuncia los feminicidios, la violencia de género, misoginia, trata de blancas, desaparición forzada de niños y niñas en el país, las mujeres que luchan contra enfermedades crónicas, al embarazo, al parto por cesárea, entre otras.

Sin embargo, este artista ahuachapaneco lamentó el poco apoyo de las instituciones de Gobierno para enfrentar, por medio del arte, los estereotipos en una sociedad que consideró machista.