Plan Control Territorial: $109 millones, ¿para qué?

La Asamblea Legislativa ratificó el pasado 6 de julio un préstamo de $109 millones que servirán para financiar la fase tres del Plan Control Territorial. Sin embargo, especialistas coinciden que no existe transparencia en cuanto al destino de esos fondos y temen que se ocupen de forma errónea.

Entre 2019 y 2021, el Gobierno contempló gastar $571.2 millones en las primeras tres fases de su plan más emblemático y con el que aseguran han bajado los índices delincuenciales.

Solamente para la fase tres, el Ejecutivo destinaría $210.1 millones, de los cuales $109 provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según han dado a conocer autoridades de Seguridad Pública, $59 millones van dirigidos a la institución policial (PNC) y $50 millones serán destinados a la Fuerza Armada (FAES).

“No se puede seguir en una dinámica de endeudamiento cuando hay nula disposición a rendir cuentas”.



Anabel Belloso, diputada FMLN.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños, señaló que ese financiamiento no alcanzó el aval de la legislatura anterior porque "el gobierno en aquel momento no aclaró el destino de los fondos, que era una de las condiciones que la anterior legislatura pedía".

Agregó que la no aprobación de ese préstamo sirvió de excusa al presidente Bukele "para tomarse con el ejército las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020".

Hasta el momento lo único que se ha dado a conocer es que los rubros que tendrán más fondos, de los $109 millones, son los de movilidad estratégica, con $46 millones; sistema de videovigilancia, con $25 millones; y equipo táctico, al que le han asignado $17.4 millones.

"Según algunos diputados oficialistas, es para la compra de equipo táctico para la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, como lo son lentes de visión nocturna y drones, entre otra tecnología", aseguró Baños. Eso representaría una militarización de la seguridad pública.

"El Gobierno no transparenta los procesos de compra, a quién le compra, a qué precios compra y no justifica si eso que se comprará es lo que se necesita para mejorar la seguridad del país", agregó.

La diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, reveló algunos rubros a los que irá dirigido el dinero y mencionó cámaras de videovigilancia, patrullas policiales, un helicóptero UH - 1H, vehículos todo terreno. También aseguró que tanto la PNC como la FAES contarán con "movilidad estratégica y comunicaciones tácticas".

“El Gobierno nos vende que el Plan está trayendo grandes resultados, pero por otro lado vemos un número significativo de desaparecidos”.



Zaira Navas, Cristosal.

La diputada del FMLN Anabel Belloso cuestionó esa aprobación y dijo que parte de esos fondos van destinados a compra de equipo y que algunos de esos dispositivos generan temor de poder prestarse a espionaje. "Nosotros consideramos que no se puede seguir en una dinámica irresponsable de endeudamiento, cuando hay nula disposición a rendir cuentas y transparentar el uso de los fondos públicos", enfatizó.

Uno de los componentes que la anterior legislación cuestionó fue la compra de un helicóptero y un buque.

La jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, considera que la ratificación del préstamo no fue lo suficientemente discutida por parte de los diputados oficialistas.

"Esta aprobación no nos permite hacer una evaluación a profundidad porque no tenemos el detalle, no se ha publicado y tampoco se debatió en la Asamblea Legislativa de manera suficiente y adecuada como iban a hacer ejecutados los fondos. En ese sentido es importante insistirle al gobierno que la falta de transparencia genera desconfianza", cuestionó.

“El gobierno no transparenta los procesos de compra, no justifica si lo que comprará se necesita para la seguridad”.



Saúl Baños, director Fespad.

Resultados del Plan

Diversas organizaciones han cuestionado que el Ejecutivo no haya presentado mayor información sobre la política de seguridad que implementan y eso no permite verificar si el Plan Control Territorial está dando resultados.

"Hoy por hoy el Gobierno nos vende que la implementación del plan está trayendo grandes resultados, pero por otro lado vemos un número significativo de desaparecidos, un incremento importante en los feminicidios y falta de resultados investigativos en este y otros rubros", puntualizó Navas.

Belloso coincide que otros delitos están aumentando y criticó que no existe un control territorial en el país: "la población en sus comunidades siguen sufriendo de las acciones de grupos criminales, han incrementado las desapariciones, los feminicidios, y homicidios".

Destino del préstamo aprobado

Estos son los componentes que serán financiados con el préstamo que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa, según lo poco revelado:

1. Cámaras de videovigilancia

La institución policial comprará 4,075 cámaras de videovigilancia e instalarán centros de monitoreo.

2. Patrullas policiales

El gobierno informó también de la compra de 166 patrullas policiales que serán distribuidas en las diferentes delegaciones.

3. Drones de videovigilancia

Para la institución policial tienen previsto comprar 89 drones que estarán conectados al sistema de videovigilancia.

4. Drones tácticos

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, informó ayer sobre la adquisición de 22 drones tácticos para la FAES.

5. Helicóptero UH-1H

Monroy confirmó también que comprarán un helicóptero que servirá para el traslado de medicamentos e insumos.

6. Uniformes

La PNC comprará más de 20,000 uniformes y 10,000 botas. Defensa comprará insumos para diseñar 5,000 uniformes y 5,000 pares de botas.

7. Visión nocturna

Serán 50 pares de lentes de visión nocturna y servirá para equipar a las tropas de la Fuerza Armada.

8. Radio portátil

Esto abarca la compra de equipo táctico y son de los pocos montos que son conocidos, destinarán 17.4 millones aproximadamente.

9. Buque

Junto al helicóptero son los componentes cuestionados por la anterior Asamblea. Estos costarían más de $15 millones.