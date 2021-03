Plan de respeto a señales viales

La unidad de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) de Usulután, continúa implementando el plan de ordenamiento vehicular en los ejes preferenciales de la ciudad; monitorean que los sectores marcados con líneas amarillas, y zonas peatonales, no sean utilizados como estacionamiento por los conductores .

Según David Mejía, jefe de la delegación de la PNC, el irrespeto a las señales viales es frecuente entre la población usuluteca, por eso imponen multas, decomisan placas de carro y remiten vehículos.

"Dejan los vehículos mal estacionados. Muchas veces tenemos que proceder a decomisa placas o unidades", expresó el jefe de la delegación, quien añadió que la cantidad de vehículos remitidos semanalmente por estacionarse en lugares no permitidos, rondan un promedio de entre cinco y seis, y que la multa de $57.14, es impuesta con mayor frecuencia en la ciudad usuluteca.

De acuerdo al sargento Mejía, el decomiso del vehículo es la última opción que se toma, ya que asegura, hacen una espera de 15 minutos y en caso que el conductor no aparezca, el vehículo pasa a remisión, ocasionando un gasto mayor al dueño del vehículo. "Tratamos la forma de no afectar al usuario haciendo la espera. La ley no nos manda a esperar, la ley solamente manda a aplicar", expresó Mejía.