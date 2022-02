Plan de seguridad en Guayabal podría llegar a su final

El 3 de febrero de 2022 el actual alcalde del municipio de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, renunció al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), luego de ser electo por ocho períodos consecutivos al frente de la alcaldía con esa bandera.

Vilanova expresó que no piensa reelegirse ni ser alcalde por otro instituto político, lo que significaría que el programa de seguridad municipal, implementado por su gestión desde 2005, podría llegar a su fin, no solo por su ausencia sino por la falta de fondos para su ejecución.

LA PRENSA GRÁFICA entrevistó al funcionario para aclarar algunas dudas sobre los verdaderos motivos que lo obligaron a poner la renuncia en el partido que le permitió estar en la municipalidad de Guayabal durante 22 años, equivalente a siete períodos electorales. Actualmente está en el octavo.

Empresario. El alcalde asegura que a partir del 2024 se dedicará a una empresa familiar.

Vilanova, en más de alguna entrevista con diferentes medios de comunicación, ha mencionado que el principal motivo de su renuncia ha sido por su edad y por amenazas que ha recibido de grupos de pandillas. Pero también sostiene que renunció "por amor a su municipio".

La carrera municipal del funcionario empezó en el año 2000. Asegura que la primera vez que ganó la comuna no habían pandillas en el lugar y la lucha en ese momento era contra el robo de ganado. Pero según el jefe municipal, poco a poco el cuatrerismo disminuyó.

“¿Qué pasará con el GCAP? Lo mismo que pasará en la alcaldía. Sin recursos y sin acercarme al gobierno y a la empresa privada vamos a dejar de patrullar, ya no habrá incentivos y son 14 a 16 horas diarias que cubrir”.



Mauricio Vilanova, alcalde San José Guayabal.

Años más tarde, en 2004, la pandilla Barrio 18 Sureños estiró sus tentáculos y se estableció en dos barrios del municipio. Sus clicas fueron desarticuladas más adelante con la implementación de un programa que desde el 2005 impulsan en Guayabal: el Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP).

Es justamente el financiamiento de ese grupo el que estaría en riesgo si el alcalde no consigue los fondos para que siga operando en el municipio o sí el próximo que llegue a la comuna no le da continuidad al proyecto.

Ese grupo, integrado por un policía, dos soldados y elementos de seguridad de la alcaldía, patrulla 16 horas al día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

Mantener la seguridad en Guayabal tiene un costo de $43,000 al año. Con parte de ese dinero cubren el funcionamiento del GCAP: pagan a dos agentes de seguridad civil y dan alimentación a los agentes de la PNC y soldados que acompañan los patrullajes.

Aunque no lo menciona directamente, el edil deja lugar para sacar conclusiones sobre lo que está atrás de su renuncia. Es consciente que sí seguía en el partido de derecha los proyectos o algunas donaciones no llegarían a Guayabal .

"¿Qué pasará con el GCAP? lo mismo que pasará en la alcaldía, sin recursos la alcaldía y sin acercarme al gobierno y a la empresa privada vamos a dejar de patrullar y ya no habrá incentivos. Son 14 a 16 horas diarias que hay que cubrir", dijo sobre el programa de seguridad implementado desde hace más de 15 años.

El jefe municipal mencionó que se quitó el chaleco de ARENA porque si el programa de seguridad se viene abajo las estadísticas de homicidios aumentarán nuevamente. "Si se cae el programa de seguridad vamos a empezar a la inversa, vamos a empezar a tener picos altos y quizás van a ser bien complicados. Yo miedo a la pandilla no le tengo, ni a la ranfla, porque son maricones. Que me ataquen a mí. Si me quieren matar que sea a mi, pero que no maten a mi familia", apuntó.

AMENAZAS DE MUERTE

Vilanova ha recibido varias amenazas de muerte desde que decidió a combatir a las pandillas. En uno de estos casos, en junio de 2021, fueron condenados algunos pandilleros que habían planeado su asesinato. Luego, en noviembre de 2021 capturaron a otro vinculado en ese proceso y a partir de esa fecha el funcionario recibió otra llamada en la que lo alertaron que había "difusión roja" contra él, es decir, el plan de asesinarlo continúa.

El edil fue incluso más allá y confirmó que si no consigue los fondos para la seguridad de su municipio, es posible que no termine su período al frente de la alcaldía porque no tendrá la seguridad para él ni para su familia.

A Vilanova le quedan dos años al frente de la comuna y se le cuestionó porqué no esperó a culminar su período para no postularse nuevamente, sin necesidad de renunciar al instituto político que lo había acobijado por tantos años.

"Al quitarme el chaleco llego a la comunidad y los líderes no me verán como que ‘ahí viene el viejo que quiere seguir robando’, no dirán que quiero un noveno periodo; me van a ver cómo alguien que está más interesado porque se mantenga lo bueno en el municipio", respondió.

Espera que a partir de su renuncia a un partido político tradicional el apoyo de salvadoreños residentes en el exterior pueda llegar al municipio. "Es una tristeza que le diga la diáspora a uno, usted es un buen alcalde, lástima su partido. Ahora viajaré sin el matiz de un color partidario y pidiéndole a Dios que la diáspora contribuya, no solo la de Guayabal", apuntó.

Al interior de ARENA cuestionaron que la renuncia de uno de sus alcaldes más emblemáticos se dio debido a que, si no lo hacía, el municipio no tendría proyectos para sus comunidades por parte del Gobierno central. "Él (Mauricio Vilanova) cuando renuncia hace una declaración en un medio y dijo categóricamente que si no renunciaba no iba a tener proyectos para sus comunidades, dio a entender que la DOM le dará proyectos por renunciar", dijo recientemente el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional(COENA), Erick Salguero.

Etapas en la carrera política de Vilanova

Estos son algunos acontecimientos destacados del actual alcalde de San José Guayabal.

12 marzo 2000

Su primer período

Mauricio Vilanova es electo el domingo 12 de marzo de 2000 por primera vez al frente de la alcaldía de San José Guayabal.

1 enero 2005

Inicia programa seguridad

Ese año la municipalidad inicia un programa de seguridad que hasta la fecha tiene sin extorsiones a San José Guayabal. Se trata del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP) que realiza 16 horas diarias de patrullaje en el territorio.

28 Febrero 2021

Electo por última vez

En las últimas elecciones Vilanova estuvo a punto de perder la comuna. Ganó por dos votos de diferencia y asegura que lo querían sacar por el tema del plan de seguridad. Denunció irregularidades de parte del partido de Gobierno, Nuevas Ideas.

3 Febrero 2022

Renuncia al partido

Como una decisión “bien pensada” califica Vilanova su renuncia a ARENA. Asegura que le costó tomar esa decisión, pero que era lo mejor para él, su familia y su municipio. A partir de 2024 se dedicará a una empresa privada de seguridad.