Plan lanza tienda social para jóvenes emprendedores

Plan International lanzó ayer por la tarde su primera tienda social a escala mundial, denominada Plan Store, en la que comercializará los productos creados por jóvenes a los que la organización ha capacitado en técnicas de emprendimiento.

Se trata de siete proyectos a partir de los cuales surgieron las siete marcas que tendrán a la venta los productos, que están siendo expuestos en un quiosco en el centro comercial Multiplaza, en la zona de cafés.

De acuerdo con la directora de Plan International El Salvador, Carmen Elena Alemán, Plan lleva siete años apoyando a la juventud emprendedora, para lo que ha estado destinando cerca de $1 millón anual, a través del Programa de Empoderamiento Económico Juvenil.

"Se trabaja con los jóvenes en dos temas: habilidades para la vida y habilidades empresariales. Los jóvenes han entrado a un proceso de capacitación técnica para poder elaborar productos que sean acordes con las condiciones de su comunidad, pero hemos trabajado en darle un plus a esos productos. Por ejemplo, hay artesanías de Ilobasco, pero no son las mismas las que se han traído de Ilobasco para Plan Store, sino que tienen un plus de innovación que han trabajado con nosotros", expresó Alemán.

Los fondos serán destinados no solo para las economía de estos jóvenes emprendedores, sino para formar a otros jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Según Alemán, el 56 % de la población son jóvenes menores de 29 años, y de ellos, el 38 % son mujeres que ni estudian ni trabajan y el 14 % son hombres que ni estudian ni trabajan.