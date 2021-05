Plasma no ayuda a contrarrestar el covid-19

El último estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que ya hay suficiente evidencia científica que demuestra que el plasma convaleciente no funciona para contrarrestar el covid-19. Por el contrario, pone en riesgo a pacientes.

El documento titulado "Consideraciones regulatorias sobre la autorización del uso del plasma de convalecientes (PC) para atender la emergencia covid-19", publicado en abril de 2020, pero actualizado en marzo 2021, ya advertía que "la OMS reconoce la administración de plasma de convalecientes de covid-19 como tratamiento experimental apropiado con fines de evaluación en estudios clínicos", por lo que el Panel de Pautas de Tratameinto advierte que el uso de plasma de convalecencia de títulos bajos ya no está autorizado y se desaconseja su uso para tratar la enfermedad.

También desaconseja el uso de plasma de convalecencia en pacientes con ventilación mecánica; y, además, el panel tampoco recomienda el uso de plasma de convalecencia con títulos altos de covid-19 para el tratamiento de covid-19 en pacientes hospitalizados que no requieren ventilación mecánica, excepto en un ensayo clínico.

"Cada vez que veo a alguien pidiéndolo (el plasma de convalecencia) para algún familiar/conocido me da tristeza. La evidencia actual muestra que no servirá, y expone al paciente a efectos adversos", escribió la noche del miércoles en su cuenta de Twitter el médico Miguel Morales Barrios, residente de pediatría en MetroHealth/Case Western University, en Cleveland, Estados Unidos.

"Si bien no son tan frecuentes, si se siguen las guías, algunos de los riesgos son: infecciones transmitidas (VIH, hepatitis), reacciones alérgicas, anafilaxia, reacciones febriles no hemolíticas, injuria pulmonar aguda, complicaciones metabólicas, púrpura post transfusional, etc", agregó el especialista en un segundo tuit.

A su juicio, que existan personas que afirmen que mejoraron tras el tratamiento con PC no es prueba de nada. "Probablemente se iba a mejorar sin ello", insistió e instó al gremio médico a darle valor a los estudios científicos.

El infectólogo Iván Solano, por su parte, también hizo valoraciones con respecto a la nueva información científica y explicó que el mundo de la medicina está en constante cambio, que "algunas cosas que hoy pueden ser verdad, mañana pueden ser mentira y viceversa", por lo que la comunidad médica debe estar en constante actualización, leyendo e interpretando estudios científicos para no quedarse atrás ante los avances de la ciencia.

"Ya hay varios estudios, incluido el que la OMS estuvo patrocinando, en los que se demostró que el uso del plasma convaleciente no es efectivo para el manejo de los pacientes covid; es decir, no altera los resultados, no funciona, así como se ha demostrado que no funciona la hidroxicloroquina ni la ivermectina ni la azitromicina ni otros medicamentos que en un momento se pensó que podían funcionar", anotó, por lo que seguir recibiéndolo en los bancos de plasma significaría gastar en recursos sin un costo-beneficio.