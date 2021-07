Plazo de Bukele para ley de agua avanza poco

El mismo día en que el Ejecutivo envió su propuesta de ley de aguas a la Asamblea Legislativa, el 18 de junio, el presidente Nayib Bukele anunció en Twitter que había solicitado no tomar más de 90 días para discutir y aprobar la normativa.

Aunque la Constitución establece que los tres órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones con independencia, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, se tomó el tuit al pie de la letra. Bajo el argumento de tener "el mandato" de cumplir con el plazo, y que este no es suficiente para discutir dos propuestas, en la primera sesión de la comisión ad hoc acordó utilizar el anteproyecto del Gobierno como base y desechar el presentado el 14 de junio por las organizaciones de la sociedad civil, que en los últimos 15 años han presionado por incluir el tema en la agenda legislativa.

Con esta decisión, el oficialismo arrancó el proceso para aprobar la ley y ayer cumplió los primeros 30 días del plazo exigido por Bukele. En este primer mes se han celebrado dos sesiones y solo han escuchado los aportes de las universidades.

Los diputados han asegurado que recibirán a todos los sectores, pero la sociedad civil organizada no cree que existan garantías de que sus aportes se tomen en cuenta, a juzgar por la primera decisión que tomó la comisión ad hoc.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), apuntó que, si bien rescatan los espacios de participación, la comisión tiene el trabajo de sistematizar los aportes y retomarlos "a la hora de modificar el documento que se va a aprobar, de manera que estos espacios no sean solo estéticos".

Andrés McKinley, experto en agua y minería de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), considera que hay pocos avances e insiste en que la comisión debe de retomar la propuesta ciudadana.

"Es poco realista pensar que en media hora una entidad como la UCA va a poder transmitir todas sus opiniones o sugerencias e inquietudes en ese formato", indica Mckinley, en alusión a la sesión del jueves pasado, cuando la comisión recibió a más de una decena de universidades.

El experto también considera ilógico sacar del debate a la propuesta ciudadana, pero luego invitar a los sectores que la construyeron para que opinen.

Por su parte, Amalia Lopez, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señala que el plazo de 90 días puede extenderse para crear una ley que cumpla con los puntos no negociables para la sociedad civil. "Se sigue observando que se quiere cumplir con un plazo bajo cualquier argumento", dice López, y agrega que ese objetivo denota una falta de independencia de poderes. "El recomendable del presidente puede ser tomado en cuenta, pero no es obligación. El presidente del Ejecutivo no es el presidente del Legislativo", acota López.

De acuerdo con la activista, esto genera presión y los insumos de la sociedad civil podrían quedar fuera.

LA PRENSA GRÁFICA intentó conversar con el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sobre el tema, pero ignoró las preguntas de este medio.

Corre el reloj para aprobar una ley de aguas

Bukele dio 90 días para aprobar la ley. En los primeros 30 se han visto pocos avances, afirman las organizaciones.

18 junio 2021

El GOES envió su propuesta de ley a la Asamblea. Ese día, Nayib Bukele anuncia públicamente que ha pedido aprobarla en no más de 90 días.

19 junio 2021

Organizaciones advierten que la propuesta del Ejecutivo podría dar paso a la privatización del recurso hídrico y beneficiaría a concesionarios.

20 junio 2021

El cardenal Gregorio Rosa Chávez se pronuncia sobre la propuesta del GOES y llamó a discutir la iniciativa con la sociedad civil y la iglesia católica.

22 junio 2021

Organizaciones de la sociedad civil reiteran su advertencia y señalan que la propuesta abriría las puertas para el abuso del recurso hídrico.

08 julio 2021

Se instala la comisión ad hoc en la Asamblea. La mayoría oficialista sacó de la discusión la propuesta de las oenegés, presentada el 14 de junio.

09 julio 2021

Organizaciones cuestionan nuevamente la propuesta del Ejecutivo y aseguran que no se cumplen con los 5 puntos no negociables para la sociedad civil.

13 julio 2021

Alianza contra la Privatización solicita audiencia en la comisión ad hoc con el objetivo de presentar su opinión sobre la propuesta gubernamental.

14 julio 2021

Foro del Agua solicita participación en la discusión y entrega documentos para superar las deficiencias que encontradas en la iniciativa del Ejecutivo.

15 julio 2021

Sociedad civil denuncia que el MARN declaró en reservada la propuesta del Ejecutivo. Ese mismo día, universidades exponen en la comisión sus puntos de vista.