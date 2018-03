Pleito por técnico Carlos Romero

Lee también

Carlos Romero, actual técnico del Jocoro de la Segunda División profesional, no tiene claro aún si podrá dirigir al Dragón, tal como se anunció ayer desde San Miguel.Romero externó vía telefónica que la junta directiva de Jocoro decidiría anoche su futuro, tras una reunión entre los presidentes de Dragón, Héctor Escobar Sorto, y del Jocoro, Leonel Hernández.“Aún no está definido nada sobre mi llegada al Dragón. Tengo un contrato vigente con Jocoro y entiendo que ellos no desean dejarme ir a dirigir al Dragón, están a gusto con mi labor y dependerá de si los dos presidentes logran llegar a un acuerdo esta noche en San Miguel para saber si voy o no al Dragón”, afirmó el extécnico de equipos como Municipal Limeño y Vista Hermosa.Romero afirmó: “Seré respetuoso de la decisión que se tome. Si Jocoro se mantiene en su postura de hacer valer mi contrato con ellos, lo respetaré, será una decisión que los dos presidentes tomen, por lo que aún no sé si seré el nuevo técnico de Dragón o no”.