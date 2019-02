Plenaria fugaz en reinicio de labores legislativas

Luego de que los resultados de la elección presidencial no fueran como los diputados esperaban, ayer se hizo una fugaz sesión plenaria que duró menos de media hora.

La semana pasada se anunció que las labores legislativas se iban a suspender mientras se hicieran los escrutinios preliminar y el final de las elecciones, pero no fue así.

"Se dio un resultado realmente imprevisto; suponíamos que podíamos estar enfrascados en el tema de apertura de urnas, conteo de votos por votos. El resultado es totalmente irreversible, no deja ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Yo no veo el porqué vayamos a estar ahí contando voto por voto, revisando votos nulos, abstenciones, todo eso. Eso me lleva a invitar a los diputados a que retomemos la actividad", explicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.

En la fugaz plenaria solo hubo unos minutos de silencio y convocatorias para comisiones a realizarse hoy y el lunes próximo.