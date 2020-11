Plenaria para retirar fuero a diputado Magaña será el lunes

La sesión plenaria especial para decidir el desafuero o no del diputado Arturo Simeón Magaña se llevará a cabo el próximo lunes 16 de noviembre luego de haber sido suspendida hace dos semanas.

La Fiscalía General de la República requirió el desafuero del legislador luego de imputarlo por el delito de homicidio culposo luego que se viera involucrado en un accidente de tránsito en el que falleció una persona. El hecho se dio el pasado 29 de agosto.

“Son votos de conciencia que en su momento cada quien tiene que considerar, y la mayoría, hemos acordado, que sí van a dar su voto”.



Julio Fabian, Diputado de ARENA.

Ayer, mientras los diputados de GANA al igual que los del FMLN dijeron que, como bancadas, están de acuerdo en votar por el desafuero del diputado, ARENA dejará a discreción de cada diputado de su fracción, la decisión del voto.

Milton Garay del partido efemelenista señaló que el Grupo Parlamentario d está listo para dar sus 23 votos para que, luego, sea la Fiscalía la que continúe con el proceso que le corresponde.

“Los elementos que se expusieron en la mesa de la comisión especial fueron en función de que sí hay los elementos suficientes para el desafuero del diputado Magaña. El FMLN ha estado listo tanto dentro de la Comisión como para votar el día lunes”.

De igual forma, GANA en ocasiones anteriores, dio a conocer que su fracción está en disposición de dar los votos para el desafuero del diputado.

Por su parte, Julio Fabián, subjefe del Grupo Parlamentadio de ARENA, manifestó que dejarán a discreción de cada uno de los legisladores tricolor el voto.

“No puedo hablar por los 33 diputados pero creo que la mayoría va a votar por el desafuero. Son votos de conciencia que en su momento cada quien tiene que considerar, y la mayoría, hemos acordado, que sí van a dar su voto. Pudiese haber uno o dos que no pero nosotros no vamos a responder por aquellos que no lo vayan a dar”, dijo Fabián.

En el accidente en el que se vio involucrado Magaña falleció Francisco Moya, de 27 años, y hubo dos heridos más.

Tras eso, el legislador concilió con la familia de las víctimas a quienes pagó $22,000 en concepto de indemnización por lo ocurrido sobre la 79ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, en la colonia Escalón.

Sin embargo, la Fiscalía pide su desafuero para que pueda ser procesado por homicidio culposo.