Pleno avaló deuda por $498 millones para brecha del  presupuesto

Sin tener aprobado el proyecto de presupuesto de la nación para el 2022, la Asamblea aprobó ayer que el Gobierno pueda gestionar la obtención de recursos para la supuesta brecha presupuestaria del mismo.

La brecha sale de la diferencia entre los gastos que el gobierno planea hacer y los ingresos que calcula obtener. Para 2022, según el proyecto presentado por el ministerio de Hacienda, la brecha es de $498.4 millones.

De cara a ese punto, legisladores de Nuevas Ideas opinaron en el pleno pero sin profundizar en el tema presupuestario. Cuestionaron a gobiernos anteriores y apuntaron que el presupuesto tiene inversión en áreas como salud, educación y seguridad, pero no cuestionaron el tema del estado de las finanzas del estado.

Previo a su discusión en el pleno, eso sí, la aprobación de dicha deuda fue criticada por opositores. Entre estos, Johnny Wright (Nuestro Tiempo) apuntó que "se han conocido cifras que la deuda pública del país ha alcanzado cifras altas, casi un 85 %. Queda hasta una admisión de parte del ministro de Hacienda, que las finanzas del Estado se encuentran en un momento complicado, pero no hemos visto en la propuesta de presupuesto que esté eso congruente con la realidad financiera y fiscal del país".

Luego, Claudia Ortiz (Vamos) señaló que el oficialismo no ha hablado con claridad del tema. "Dijo el ministro que habían $498 millones, pero sabemos que no es real. La brecha es alrededor de $1,000 millones, de los cuales hay $498 que no han logrado considerar o tener financiamiento", explicó Ortiz, quien enfatizó que la deuda debe ser para proyectos definidos, con transparencia. "El problema es cuando la deuda se ocupa para pagos de gasto corriente", agregó.