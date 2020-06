Pleno de Asamblea en discusión por propuesta del Ejecutivo de nuevo régimen de excepción ante el coronavirus

El pleno de la Asamblea Legislativa se enfrasca la tarde de este jueves en una acalorada discusión por la pieza 7-A, que contiene la propuesta del Ejecutivo para un nuevo régimen de excepción ante la pandemia del coronavirus en El Salvador.

El Consejo de Ministros hizo llegar la pieza este miércoles para que los diputados evalúen el "Régimen de Excepción de Derechos Fundamentales Concretos para Atender la Pandemia por COVID-19".

La pieza pasará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El diputado Guillermo Gallegos pidió a su colega Mario Tenorio, presidente de dicha comisión, que se acelere una reunión para conocer la pieza que contiene el régimen de excepción.

Tenorio, de GANA, opinó que es necesario dar respuesta positiva a la petición del Gobierno.

Por su parte, la legisladora Nidia Díaz, del FMLN afirmó que el Ejecutivo es "irresponsable" al no proponer una solución integral "ante la crisis o un plan". Reiteró que el Gobierno es "incapaz" de manejar la emergencia.

Gallegos expresó que los ciudadanos por sí solos "no atienden las medidas sanitarias, por las razones que sean" y que por eso se necesita desde el Legislativo acordar en una ley con restricciones. "Sí hay un decreto pero no contó con una opinión del ministro de Salud, solo lleva la opinión política de algunos diputados", afirmó Gallegos.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC se dirigió directamente al presidente Bukele: "Estamos jugando con la gente. Escoge de ser presidente o un perverso pleitisto", dijo.

"Lo que envías a la Asamblea con el respaldo del conocimiento científico seguramente se te aprobará pero si insistes en tener licencia en que cada 15 días pretendes seguir prorrogando cuarentenas hasta que exista una vacuna y, mientras tanto, deteniendo arbitrariamente a salvadoreños, presidente, entérate que nuestra gente, si no trabaja, no come", agregó Parker.

"Están rapiñando los fondos que nosotros, con mucha diligencia, les hemos otorgado y ocultan información", intervino el legislador de ARENA, Norman Quijano.

Cementerio La Bermeja tiene 335 fallecidos con sospechas de coronavirus

El Salvador tuvo más de tres meses de cuarentena domiciliar obligatoria, pero la reapertura económica comenzó su primera fase la semana pasada.

De acuerdo al último reporte oficial, este miércoles se rompió récord de contagios, con 186 casos positivos en la jornada.

El segundo día más alto de contagios ha sido el pasado domingo, con 182 casos confirmados. Bukele reiteró que se necesita volver a restringir derechos de movilidad.

ARENA y el FMLN ya habían adelantado que están en contra de un nuevo régimen de excepción.

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, explicó el miércoles que el Gobierno de Nayib Bukele está solicitando suspender de nuevo tres garantías constitucionales: la libertad de reunión, la libertad de tránsito y la libertad de inamovilidad de residencia.