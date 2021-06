Población trans hace hincapié en tener identidad de género

Diferentes colectivos de mujeres y hombres trans lamentan no tener una normativa que ampare sus derechos ni les brinde seguridad.

Diferentes organizaciones que integran la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género denunciaron los abusos de los que son víctimas en el sistema educativo, laboral y de salud por la falta de una identificación de género.

Camila Portillo, de ASPIDH, informó que les vulneran uno de los derechos fundamentales que es el nombre y la negación de existir como personas jurídicas. Afirmó que uno de los principales es la educación ya que no cuentan con documentos que los identifiquen y respalden su identidad de género.

"Muchos dirán que es simple llamar por un nombre que está dentro de un documento, pero en realidad, el nombre que existe en ese documento es lesivo a nuestra dignidad, puesto que nuestras expresiones no van acorde a ese nombre que nuestros padres nos pusieron al nacer. Es responsabilidad del Estado reconocer, cumplir y generar las condiciones para que las personas trans como sujetos de derecho y ciudadanos tengamos un nombre que nos identifique", aseguró Portillo.

Joshua Navas, del colectivo Generación HT, dijo que ellos no son los que deciden dejar de estudiar en la escuela o universidad, sino que es la vulneración a su identidad de género, ya que los obligan a asistir con el uniforme que no va acorde a su género. Aclaró que esa vulneración le ha pasado a la mayoría de la comunidad. Además denunció que no solo es el sistema educativo, sino también el de salud.

Cuando Joshua asiste al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)pide que lo llamen por sus apellidos, pero no lo han hecho, sino que mencionan su nombre, siendo esto ilegal.

"A las tres personas que me acerqué para solicitar ese llamado hicieron caso omiso. No se está respetando la identidad de género a pesar que hay herramientas y lineamientos que nos respaldan como población LGBTI", indicó.

La Mesa Permanente denunció que a pesar de los esfuerzos que han realizado en los ámbitos judicial y legislativo no han tenido resultados positivos.

Las organizaciones presentaron en marzo de 2018 ante la Asamblea Legislativa, la propuesta de Ley de Identidad de Género, que el pasado 14 de mayo envió a archivo la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

Gabriel Fernández hizo hincapié en que la aprobación de dicha normativa ayudaría a que la comunidad tenga una vida digna en la sociedad.

"Al aprobarse la Ley de Identidad de Género automáticamente el Estado tendría que empezar a regular a las personas trans dentro de todos los demás ámbitos laboral, educativo y de salud. Esta será una puerta para una mejor vida digna, porque antes de trans somos personas", dijo.