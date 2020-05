Población aprueba trabajo de Bukele ante pandemia

El 95.7% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia de covid-19, según la encuesta más reciente que ha realizado LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica.

En el estudio fueron entrevistadas 1,406 personas de todo el país, entre el 11 y el 22 de mayo del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.7% y un nivel de confianza del 95%.

A los entrevistados se les preguntó: el mundo y el país están enfrentando en este momento una pandemia por la enfermedad de covid-19. En general, ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia?: el 95.7% lo aprueba, mientras que el 3.1% lo desaprueba, y el resto no sabe o no contestó la pregunta.

Luego, se preguntó a los entrevistados: ¿Cuál diría usted que ha sido el principal acierto del presidente Nayib Bukele para enfrentar esta pandemia? El 39.5% dice que haber decretado la cuarentena, el 21.8% señala el cierre del aeropuerto, y el 6.5% dice que ha tomado medidas con anticipación.

Inmediatamente después, se les preguntó ¿Cuál diría usted que ha sido el principal desacierto del presidente Nayib Bukele para enfrentar esta pandemia? El 4.7% dice que la coordinación para la entrega del bono de $300; el 4% dice que la falta de concertación con la Asamblea Legislativa, mientras que el 3.1% resiente la decisión de suspender el transporte público.

En la investigación, se preguntó a los entrevistados sin han salido durante la cuarentena decretada por el gobierno, y el 70.3% dijo que sí. La mayoría ha salido al menos una vez por semana o una vez cada 15 días, y las razones principales han sido la compra de víveres, motivos laborales o la compra de medicamentos.

El 5.5% de los entrevistados dijo que al salir durante la cuarentena tuvo problemas, y estos fueron la falta de transporte público (1.6%) o ser retenido temporalmente por agentes de la autoridad (1.1%); el resto se queja de las colas y requisitos para realizar compras.

La cuarentena ha lastimado la economía familiar

Los salvadoreños dicen que la principal consecuencia de la pandemia y de la cuarentena es, hasta ahora, es la dificultad para salir a trabajar, lo cual ha provocado pérdida de empleos y tener insuficiencia de alimentos.

El 56.7% de los salvadoreños dice que las actividades principales que han dejado de hacer durante la cuarentena es salir a trabajar, a vender o no poder atender su negocios.

A los entrevistados se les preguntó: ¿cuál es la actividad principal que ha dejado de hacer a causa de la cuarentena? El 48% dijo que salir a trabajar; el 6.4%, no poder salir a vender, y el 2.3%, no poder atender los negocios. El resto señaló otras actividades como no poder asistir a clases (4.1%), salir de paseo (2.8%), no asistir a la iglesia (2.6%), y no poder visitar a familiares y amigos (2.5%).

Luego se indagó sobre los problemas principales experimentados acusa de la cuarentena y casi todos son de índole económico, y algunos bastante graves como la insuficiencia de alimentos (8.9%), pérdida de empleo (10.3%) o suspensión laboral (2.8%).

En general, en curso de la pandemia, el 60.3% de los entrevistados dice que su familia han experimentado problemas económicos, y el 53.3% dice que recibieron el bono de $300 dólares que entregó el Gobierno a las familias que han perdido su ingreso. El 8.5% de las familias también ha experimentado problemas de salud, pero por la dificultad de atender afecciones comunes y enfermedades previas.