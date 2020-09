Población opuesta a entierros por virus

Pobladores que residen cerca de los cementerios de al menos una treintena de municipios de la zona oriental del país se han opuesto a que personas que han fallecido a causa del covid-19 sean enterradas en los campo santo municipales, afirmó el juez de Medio Ambiente de oriente, Elí Díaz.

Según el juez, personas de diferentes partidos políticos y de distintas religiones se unieron para manifestar su inconformidad sobre el entierro de personas que murieron por el virus.

"Da tristeza lo que voy a decir y ojalá no se moleste la gente, pero estoy hablando con la verdad. No voy a mencionar los municipios, pero he ido a treinta localidades donde se han unido los partidos políticos grandes, y evangélicos y católicos para no dejar enterrar en el cementerio a los que mueren del covid", Díaz.

Detalló, que entre esos municipios están las cabeceras departamentales de la zona oriental, exceptuando a San Francisco Gotera, en Morazán.

El juez solicitó ayuda al juzgado de Medio Ambiente de San Miguel, pues afirma que ha tenido que decidir en ocasiones donde se van realizar los entierros.

"Me toca a veces tomar la decisión de dónde se van a enterrar estos muertos. Ha habido veces que algunos han sido enterrados no en cementerios, sino que en propiedades privadas, no ha quedado oportunidad por la oposición de las personas. Me consta como de cinco a nivel nacional", manifestó el juez de Medio Ambiente.