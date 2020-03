Población percibe crisis de agua, según encuesta

El 90.6% de la población considera que el país vive una crisis de agua, según los datos presentados ayer por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), además de considerar que el responsable de dicha crisis es la misma población.

El IUDOP también destacó que el 98.5% de los más de 1,500 encuestados entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 2020, está de acuerdo o muy de acuerdo con que "el Estado salvadoreño debe garantizar el acceso a agua potable a todos los ciudadanos".

Además el 93.8% de la población indicó estar muy preocupada porque dentro de poco tiempo ya no exista suficiente agua para todos en el país.

Por su parte, el 69.9% señaló que el agua que utiliza en su casa está contaminada, mientras que el 26.5% dijo que no reciben agua contaminada; algunas de las razones que los lleva a considerar que está contaminada es que han hecho análisis que confirman la contaminación, por que se enferman al consumirla, porque presumen que el agua no está completamente limpia o porque el agua lleva larvas o insectos muertos.

"Toda esta situación es la que ha ido creando conciencia en la población que se necesita regular el agua. La gente ve que los ríos se están secando, que el agua es más escasa", mencionó El rector de la UCA, Andreu Oliva.

En la encuesta también se consultó sobre la necesidad de una institución que garantice el acceso igualitario de agua para la población a lo que el 96.1% dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo con su existencia, mientras que siete de cada diez salvadoreños expresaron estar de acuerdo con que "la desigualdad en el acceso al agua se debe a que no existe una institución que regule este tema".

Luego, también fue consultado el trabajo que se conoce de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, la cual ayer retomó la discusión de la ley de agua (ver nota aparte).

El 81.2% dijo conocer poco o nada de lo que realiza la comisión, mientras que apenas el 5% conoce "mucho" de la comisión.

Sobre ello, además, en la encuesta se asegura que en relación a la ausencia de legislación en materia hídrica, cuatro de cada diez salvadoreños afirman que los diputados no han aprobado una Ley General de Aguas luego de 14 años debido a que los legisladores están de espaldas a la población y son indiferentes a sus problemas. El 29.4% dijo que no lo han hecho porque no les interesan las necesidades del pueblo.