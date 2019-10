Población se prepara para el corte de agua

Ante la inminente suspensión del servicio de agua potable programado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para iniciar ayer a las 6:00 pm y finalizar a las 6:00 pm del domingo, la población afectada dedicó buena parte de la mañana del sábado para abastecerse de provisiones.

En un recorrido por varias comunidades, principalmente del municipio de Soyapango, se pudo constatar que las personas llevaban depósitos con el líquido a sus viviendas.

Algunos sitios vieron más complicada dicha faena debido a que, según manifestaron los pobladores consultados, el servicio de agua potable es muy irregular y en algunos casos tienen varios días que no les llega.

Barriles, cántaros y baldes llenos hasta los bordes eran llevados en pick ups hasta las colonias y acarreados por jóvenes y mujeres.

Pero esta tarea no solamente significa un esfuerzo de tiempo, sino también económico ya que el costo de un barril de agua oscilaba entre los $0.60 hasta el $1.50.

De acuerdo a Ramón Cisneros, del cantón El Limón, en Soyapango, son 11 comunidades las que tienen varios días de no recibir agua potable y tienen que acudir a un pozo cercano administrado por una cooperativa.

Esta situación le ha afectado directamente en el molino que tiene en su casa ya que le incrementa los costos, señala.

"He tenido que mejor dejar de trabajar (con su molino) porque solamente en ir por agua se me va el tiempo y no tiene cuenta", expresó Cisneros.

Por su parte, Rodrigo Chávez, de la urbanización San Francisco, expresó que han tenido que hacer varios sacrificios en su vivienda y ser austeros con el líquido, ya que su situación económica no le permitía dedicar mucho gasto.

"En mi casa somos cinco personas y haciendo sacrificios y tratando de no gastar mucho, un barril nos debe de durar un día y medio", aseguró.

Durante el recorrido también se pudo constatar el paso de varios camiones cisterna llenos (algunos incluso con propaganda de partidos políticos) que circulaban por la zona, pero ninguno se detenía para abastecer a las comunidades.

Al menos durante la mañana del sábado no se habían recibido en esa zona camiones de parte de ANDA o alguna otra de las entidades gubernamentales que apoyarían con el plan contingencial (ver nota aparte).

Reparaciones

Cabe recordar que esta paralización en el servicio de agua se debe a los trabajos de rehabilitación que se ejecutaron ayer en la planta potabilizadora Las Pavas, ubicada en San Pablo Tacachico (La Libertad).

El sistema de Las Pavas abastece al 40 % del Área Metropolitana de San Salvador (especialmente las zonas norte, nororiente, centro y una parte del sur), por lo que se constituye como la principal planta potabilizadora de agua del país.

Desde hace cinco meses, ANDA está trabajando en la obra civil en Las Pavas y ayer se realizaría el cambio de compuertas en una cisterna, cuyos trabajos durarán cinco días. Para noviembre esperan recibir cuatro motores provenientes de Francia que serán instalados.

Frederick Benítez, presidente de ANDA, aseguró que cuando se reciban e instalen los equipos, la planta pasará de producir los 1.2 metros cúbicos por segundo —que tiene actualmente— a 3 metros cúbicos. Se espera que la obras completas concluyan en diciembre del próximo año.

Además, la distribuidora de energía eléctrica Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) realizará un mantenimiento mayor en la subestación de Nejapa, lo que impedirá el bombeo a los sectores de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, San José Villanueva, Colonia Escalón y sus alrededores.

Según ha explicado la autónoma, la paralización del servicio será solamente de 24 horas; sin embargo, para que se restablezca la presión en todo el circuito de tuberías en los diez municipios pueden pasar hasta cuatro días.

Los municipios que recuperarían el agua más rápidamente serían Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Mejicanos.