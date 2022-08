Población transgénero, a la espera de reforma a ley del nombre

Las personas transgénero aún están a la espera de que la Asamblea Legislativa discuta una reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural, tal como ordenó hace cinco meses una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, nombrada por la mayoría oficialista en el congreso salvadoreño.

Los magistrados, nombrados el 1 de mayo de 2021, emitieron el 18 de febrero una sentencia en la que declararon inconstitucional el inciso segundo del artículo 23 de la ley, que se refiere a que será posible el cambio del nombre propio o del apellido de una persona, por una sola vez, cuando fuere equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno de uso común.

La Sala argumentó que ese inciso del referido artículo no regula las condiciones que pueden llevar a una persona a cambiar de nombre por razón de su identidad de género, lo que constituye "un trato discriminatorio no justificado".

La Sala dio el plazo de un año para modificar la ley a partir de que emitió su resolución.

Desde que se conoció la inconstitucionalidad declarada por la Sala, los diputados de las fracciones de Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) han evitado dar una postura clara sobre la reforma a esta normativa jurídica.

Cinco meses han transcurrido desde la resolución y los diputados aún no inician el estudio de la reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural. El estudio de esta modificación le corresponde a los diputados de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, quienes dieron por recibida la notificación de inconstitucionalidad, pero no definieron la fecha para modificar la ley.

El diputado Romeo Auerbach, presidente de la Comisión, indicó que podrían iniciar el estudio de la reforma en septiembre próximo y dijo que la modificación no solo es para personas de las poblaciones LGBTIQ+.

"Hay gente que ha malinterpretado y dice que la Sala nos ha mandado a legislar para el derecho que tiene la comunidad LGBTI de cambiarse el nombre del DUI, van más cosas que tiene que ver con eso", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Auerbach ejemplificó que también está relacionado al derecho de un menor de edad de cambiarse de nombre y apellido porque fue abandonado por sus padres.

El legislador de GANA manifestó además que no está satisfecho con el plazo que les impuso la Sala para reformar la ley.

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, quien también forma parte de la Comisión de Reformas Electorales, consideró que el estudio para modificar la ley no está en la agenda legislativa del partido oficialista.

"Esta (reforma) ingresó a la Comisión de Reformas Electorales y no ha sido abordada nunca más. No es un tema que vaya a ponerse en agenda, la potestad de la agenda depende del presidente de la comisión, pero no, el control lo tiene Nuevas Ideas", afirmó Belloso.

Exigencia. El reconocimiento de la identidad de género es un objetivo de la población LGBTI.

Ante la postura de los legisladores, defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ instaron a los diputados oficialistas a cumplir la orden de la Sala de lo Constitucional que ellos mismos nombraron el 1 de mayo de 2021.

Amalia Leiva, activista de derechos humanos, sostuvo que los legisladores no cumplirán la sentencia de la Sala porque "no es legítima".

"Esto es causa y efecto. Ellos no van a acatar ninguna indicación que vaya en contra de una ideología que puso al presidente en el poder, que vaya en contra de las reformas a la Constitución que se está haciendo con el equipo liderado por el vicepresidente de la República (Félix Ulloa)" dijo Leiva.

La defensora de derechos humanos también consideró que la reforma a la Ley del Nombre "no es suficiente" para legislar en favor de las personas transgénero. Leiva pidió a los diputados aprobar la Ley de Identidad de Género, porque a su juicio esto permitirá responder a las necesidades específicas de estas poblaciones.

Sin voluntad

Britany Castillo, técnica jurídica de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), coincidió con Leiva en que es posible que los legisladores no estudien la reforma a la ley.

"No creo que estos diputados tengan la voluntad política de poder discutir las reformas de la ley del nombre, y mucho menos discutir una ley de identidad de género. No tienen la voluntad de poder discutir leyes que respeten los derechos humanos porque para ellos es tener menos votos de las personas conservadoras", aseveró Castillo.

La técnica jurídica de ASPIDH Arcoiris Trans reiteró que son las personas en condiciones vulnerables quienes se enfrentan a la violencia y discriminación. Solo este año, más de 100 personas LGBTIQ+ se han enfrentado al desplazamiento forzado por motivos de discriminación y persecución basados en su orientación sexual o identidad de género, dijo.

Entre 2015 y 2020, además, al menos 528 personas fueron víctimas de desplazamiento y es posible que haya un subregistro, según datos de COMCAVIS TRANS.

Kerlin Belloso, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), lamentó que "no se tomen en serio este tipo de decisiones", debido a que "las personas trans continúan en ese limbo jurídico y no se está haciendo nada para que puedan realizarse las reformas necesarias".

Colectivos LGBTIQ+ también han señalado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de profundizar la estigmatización que enfrentan las personas con expresión de género no normativa, en el contexto del régimen de excepción instaurado en El Salvador. Han registrado casos de detenciones arbitrarias, violencia física y psicológica por discriminación por su orientación sexual e identidad o expresión de género.