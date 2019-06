Pobladores de La Pirraya piden una lancha ambulancia

Los habitantes de la isla La Pirraya, en el municipio de San Dionisio, Usulután, solicitaron ayer a la ministra de Salud, Ana Orellana, que les donen una lancha ambulancia para poder trasladarse cuando los pobladores deban acudir al centro asistencial de Puerto Parada.

"Acá, cuando nos sentimos mal tenemos que buscar que nos lleve una lancha hasta Puerto Parada y el problema es que a veces no hay lancheros por la zona y hay que llamarles al celular para que regresen", comentó Ana María Martínez, residente del caserío San Sebastián, La Pirraya.

El presidente de la comunidad de La Pirraya, Jorge Alberto Rivas, dijo que el personal de la unidad comunitaria de salud debe pagar diariamente para llegar hasta la isla y para retornar hasta Puerto Parada, es por eso que le pidió a la ministra que les done una lancha ambulancia.

La funcionaria le respondió que le iba a hacer la solicitud al presidente Nayib Bukele, para que se les haga la donación de la lancha ambulancia. "Su petición se la haré saber de inmediato al presidente Nayib Bukele", contestó la ministra.

Por la tarde, el presidente de la república, Nayib Bukele, utilizó la red social Twitter y, como acostumbra, ordenó a la ministra Orellana la compra de tres lanchas ambulancia para ser distribuidas en diferentes comunidades, no solo en La Pirraya.

Los habitantes pretenden reducir los riesgos de muerte de las personas que anteriormente no podían transportarse a unidades especializadas ante cualquier complicación en su salud.

"Hay señoras que por no ir hasta Usulután porque no tienen cómo pagar para que las lleven, no se ponen en tratamiento y luego se les complica todo", dijo Marta Torres, residente.

La ministra llegó a la isla para acercarse a la comunidad y conocer las necesidades que tienen los pobladores. Asimismo, debido a una plaga de zancudos que hay en la zona fumigaron 340 viviendas y donaron abate para que los afectados coloquen en sus pilas y barriles. El objetivo es disminuir la plaga de vectores que hay en el lugar.

Además, realizaron jornadas médicas para conocer el estado de salud de los 1,100 habitantes de la isla La Pirraya.