Pobladores denuncian que la basura se acumula en las aceras

Habitantes de la urbanización La Paz, en la ciudad de San Miguel, denunciaron ayer que todos los días permanece "un volcán" de basura sobre la acera de la calle principal, por lo que solicitaron a la alcaldía migueleña que limpie la zona.

Según los denunciantes, el problema es que los pobladores de colonias aledañas pasan tirando bolsas con basura junto a dos rótulos de la alcaldía; en uno de estos se prohíbe tirar desechos sólidos. Sin embargo, los lugareños hacen caso omiso del mensaje.

Ayer por la mañana los desechos casi abarcaban toda la acera, lo que dificultaba el paso a los peatones; sumado a eso, el mal olor a animal muerto que en los últimos días se ha vuelto frecuente.

Los lugareños manifestaron que es común ver camiones y pick ups parqueados junto a la calle y sus ocupantes dejando ripio y desechos cerca del basurero; incluso han encontrado animales muertos.

Afirmaron que muchas veces ellos mismos se organizan para quemar parte de los desechos y evitar que el foco de contaminación sea mayor.

"Los más afectados somos los que vivimos en (urbanización) La Paz, ya que nos toca pasar todos los días por acá. En lo personal, me toca bajarme de la acera para no pasar encima de la basura, y claro que me arriesgo a que me pase arrollando un carro", expresó Julia Ortez, una de las vecinas afectadas.

El promontorio de basura se encuentra a un costado de la cancha de fútbol de la urbanización La Paz, por lo que los padres de familia aseguran que han dejado de enviar a sus hijos a jugar.